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Saúde

Com Covid, Orlando Moraes tem melhora, mas não há previsão de alta

Com Covid, Orlando Moraes tem melhora, mas não há previsão de alta

Publicado em 25 de Março de 2021 às 14:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 14:51
O cantor Orlando Morais
O cantor Orlando Morais Crédito: Instagram/orlandomorais62
O cantor Orlando Morais, 59, marido da atriz Gloria Pires, 57, segue internado por causa de complicações da Covid-19 em Brasília. Segundo o mais recente boletim médico, ele está evoluindo de maneira satisfatória. Ele não está intubado.
O hospital DF Star afirma em nota que "no momento, ele encontra-se orientado, em respiração espontânea com suporte de oxigênio e estável hemodinamicamente", ou seja, não apresenta alterações em pressão arterial nem na frequência cardíaca. Ainda não há planos de alta.
Na última terça-feira (23), o próprio cantor usou a redes sociais para informar amigos e seguidores que precisou se internar na capital federal para se tratar após receber diagnóstico positivo para o vírus.
"Amigos e amigas estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", escreveu o cantor no Instagram ao lado de uma foto deitado em uma cama.

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As filhas do cantor, Antonia e Ana Morais, postaram mensagens carinhosas para o pai na rede social. "Te amo mais que tudo", escreveu Ana. "Te amo meu paizinho lindo", publicou Antonia.
Vários famosos comentaram a publicação e desejaram melhoras a Orlando. "Melhoras, querido. Se cuide", disse a atriz Narjara Turetta. O ator Wagner Santisteban, ex-namorado da filha do cantor, escreveu: "Vai ficar tudo bem! Melhoras".
No dia 15 de março, Orlando havia publicado nas redes sociais que tinha sido diagnosticado com Covid e que felizmente estava em sua casa em Brasília sendo muito bem tratado.
"Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo. Um grande beijo", escreveu.

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