Com Covid, Orlando Moraes tem melhora, mas não há previsão de alta

O cantor Orlando Morais Crédito: Instagram/orlandomorais62

O cantor Orlando Morais, 59, marido da atriz Gloria Pires, 57, segue internado por causa de complicações da Covid-19 em Brasília. Segundo o mais recente boletim médico, ele está evoluindo de maneira satisfatória. Ele não está intubado.

O hospital DF Star afirma em nota que "no momento, ele encontra-se orientado, em respiração espontânea com suporte de oxigênio e estável hemodinamicamente", ou seja, não apresenta alterações em pressão arterial nem na frequência cardíaca. Ainda não há planos de alta.

Na última terça-feira (23), o próprio cantor usou a redes sociais para informar amigos e seguidores que precisou se internar na capital federal para se tratar após receber diagnóstico positivo para o vírus.

"Amigos e amigas estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", escreveu o cantor no Instagram ao lado de uma foto deitado em uma cama.

As filhas do cantor, Antonia e Ana Morais, postaram mensagens carinhosas para o pai na rede social. "Te amo mais que tudo", escreveu Ana. "Te amo meu paizinho lindo", publicou Antonia.

Vários famosos comentaram a publicação e desejaram melhoras a Orlando. "Melhoras, querido. Se cuide", disse a atriz Narjara Turetta. O ator Wagner Santisteban, ex-namorado da filha do cantor, escreveu: "Vai ficar tudo bem! Melhoras".

No dia 15 de março, Orlando havia publicado nas redes sociais que tinha sido diagnosticado com Covid e que felizmente estava em sua casa em Brasília sendo muito bem tratado.