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Polêmica

Colega de Felipe Neto é perseguido de sunga por agentes na zona sul do Rio

Youtuber disse que cortou relações com o homem por terraplanismo e negacionismo

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:49
Homem de sunga é perseguido no Leblon, no Rio de Janeiro
Homem de sunga é perseguido no Leblon, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Globo
As imagens de um homem de sunga correndo de guardas municipais na zona sul do Rio viralizaram nesta quarta-feira (24). O flagrante foi feito pela TV Globo, que exibiu o material no Bom Dia Rio.
O rapaz, que segurava uma bola, foi abordado por agentes que realizavam uma fiscalização na praia para evitar a permanência de pessoas na faixa de área, conforme decreto da Prefeitura da cidade. Além de descumprir essa medida, ele não usava máscara.

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Segundo o relato dos agentes, ele afirmou que estava sem identificação e disse que iria buscar o documento no carro. Nesse momento, ele tentou fugir, mas foi detido pelos agentes e encaminhado para a 14ª DP (Leblon).
A surpresa ficou por conta do youtuber Felipe Neto, 33, que disse conhecer o infrator. "Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um colega terraplanista e negacionista? É contra isolamento, contra vacina etc... Eis que hoje ele decide ir à praia e aparece no jornal da manhã...", contou nas redes sociais.
O influenciador ainda fez algumas explicações para os seguidores. "Ele tem um coração de ouro, mas se perdeu totalmente em páginas de Facebook de terraplanismo e negacionismo", afirmou. "Acabei cortando relações."

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