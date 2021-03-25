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Covid-19

Padre Fábio de Melo comenta preocupação com saúde da mãe

'A dor particular acorda a dor coletiva', comentou nas redes sociais

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:11
Padre Fábio de Melo com a mãe, Ana Maria
Padre Fábio de Melo com a mãe, Ana Maria Crédito: Instagram/pefabiodemelo
O padre Fábio de Melo, 49, refletiu sobre a situação da mãe, Ana Maria, que está internada com Covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital. Ele respondeu ao comentário de uma internauta sobre o luto pela doença, que não era exclusiva dos familiares de quem perdeu alguém para a doença.
"A dor particular acorda a dor coletiva, minha amiga", afirmou. "O contrário também acontece. Eu estou assim. O estado delicado em que minha mãe se encontra me coloca diante dos calvários dos que não conheço. A solidariedade na dor vai além do que podemos entender."
Ana Maria foi intubada na UTI por causa de complicações da Covid-19. Ela está em observação desde o último dia 15 de março.
"A minha mãe continua em sua luta, bravamente. Resistindo, suportando", disse ele ao revelar a internação. "Ela precisou entrar na respiração artificial. No primeiro momento isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso como uma sentença de morte. Mas não. Hoje, mais lúcido, mais tranquilo, eu sei que é o melhor para ela."
Segundo ele, os médicos disseram que esse procedimento faz com que o organismo descanse para que ela possa ter mais forças para se recuperar contra a inflamação nos pulmões.
"Os médicos disseram que estão muito confiantes, nós também. E eu gostaria de viver este momento do mesmo jeito que a minha mãe sempre viveu todas as dificuldades que ela passou: Entregando tudo nas mãos de Deus e confiando nele", emendou.

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