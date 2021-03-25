Padre Fábio de Melo comenta preocupação com saúde da mãe

Padre Fábio de Melo com a mãe, Ana Maria Crédito: Instagram/pefabiodemelo

O padre Fábio de Melo, 49, refletiu sobre a situação da mãe, Ana Maria, que está internada com Covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital. Ele respondeu ao comentário de uma internauta sobre o luto pela doença, que não era exclusiva dos familiares de quem perdeu alguém para a doença.

"A dor particular acorda a dor coletiva, minha amiga", afirmou. "O contrário também acontece. Eu estou assim. O estado delicado em que minha mãe se encontra me coloca diante dos calvários dos que não conheço. A solidariedade na dor vai além do que podemos entender."

A dor particular acorda a dor coletiva, minha amiga. O contrário também acontece. Eu estou assim. O estado delicado em que minha mãe se encontra me coloca diante dos calvários dos que não conheço. A solidariedade na dor vai além do que podemos entender. https://t.co/ojqhgEmAYh — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) March 24, 2021

Ana Maria foi intubada na UTI por causa de complicações da Covid-19. Ela está em observação desde o último dia 15 de março.

"A minha mãe continua em sua luta, bravamente. Resistindo, suportando", disse ele ao revelar a internação. "Ela precisou entrar na respiração artificial. No primeiro momento isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso como uma sentença de morte. Mas não. Hoje, mais lúcido, mais tranquilo, eu sei que é o melhor para ela."

Segundo ele, os médicos disseram que esse procedimento faz com que o organismo descanse para que ela possa ter mais forças para se recuperar contra a inflamação nos pulmões.