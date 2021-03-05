Padre Fábio de Melo se emociona com mãe vacinada: "Estava angustiado"

Padre Fábio de Melo compartilhou uma foto da mãe sendo vacinada nesta quinta-feira, 4 Crédito: Instagram/ @pefabiodemelo

O Padre Fábio de Melo comemorou nas redes sociais a imunização contra a covid-19 de sua mãe. Ele compartilhou uma foto de Ana Maria em Uberlândia, Minas Gerais, nesta quinta-feira, 4.

O religioso registrou o momento em que ela recebeu a vacina dentro do carro, ao lado de profissionais da saúde, e escreveu um texto emocionado na legenda.

"Só Deus sabe o quanto eu desejei que este dia chegasse. Minha mãe sendo vacinada. Ela, que carrega tantas fragilidades, assim como tantas outras pessoas, com muita probabilidade não resistiria ao vírus", declarou. "Há meses eu estava angustiado, esperando pelo momento dela."

O padre ainda fez um apelo aos governantes, exaltando a ciência e agradecendo os profissionais da saúde. "Senhores governantes, pelo amor de Deus, agilizem para que todos tenham direito à essa proteção, o mais rápido possível. Depois que a vacina foi criada, depois que a ciência nos deu o recurso, toda morte tem um peso infinitamente superior sobre as nossas responsabilidades."