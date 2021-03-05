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Pandemia

Padre Fábio de Melo se emociona com mãe vacinada: "Estava angustiado"

O padre compartilhou uma foto de sua mãe, Ana Maria, sendo imunizada contra covid-19

Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2021 às 13:49
Padre Fábio de Melo compartilhou uma foto da mãe sendo vacinada nesta quinta-feira, 4
Padre Fábio de Melo compartilhou uma foto da mãe sendo vacinada nesta quinta-feira, 4 Crédito: Instagram/ @pefabiodemelo
O Padre Fábio de Melo comemorou nas redes sociais a imunização contra a covid-19 de sua mãe. Ele compartilhou uma foto de Ana Maria em Uberlândia, Minas Gerais, nesta quinta-feira, 4.
O religioso registrou o momento em que ela recebeu a vacina dentro do carro, ao lado de profissionais da saúde, e escreveu um texto emocionado na legenda.
"Só Deus sabe o quanto eu desejei que este dia chegasse. Minha mãe sendo vacinada. Ela, que carrega tantas fragilidades, assim como tantas outras pessoas, com muita probabilidade não resistiria ao vírus", declarou. "Há meses eu estava angustiado, esperando pelo momento dela."
O padre ainda fez um apelo aos governantes, exaltando a ciência e agradecendo os profissionais da saúde. "Senhores governantes, pelo amor de Deus, agilizem para que todos tenham direito à essa proteção, o mais rápido possível. Depois que a vacina foi criada, depois que a ciência nos deu o recurso, toda morte tem um peso infinitamente superior sobre as nossas responsabilidades."
"Obrigado aos profissionais de saúde de Uberlândia que a atenderam com tanto carinho", escreveu. "Há muito tempo uma imagem não me fazia chorar tão intensamente. Um choro que o medo gerou, mas permitido e abençoado pela gratidão", finalizou Fábio.

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