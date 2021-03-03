Raul Gil e sua mulher são vacinados contra Covid-19 em São Paulo

Raul Gil recebe vacina contra covid-19 dentro de seu carro em drive-thru Crédito: SBT/Divulgação

Aos 83 anos, o apresentador Raul Gil e sua esposa, Carmen Sanchez Gil, 82, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 1º. O casal foi imunizado na unidade "Ponte Grande", em Guarulhos, São Paulo. Segundo informações do SBT, a segunda dose da vacina indiana Serum, será aplicada no apresentador em junho deste ano.

A atriz Betty Faria, 79, também foi vacinada na segunda-feira. Ela postou no Instagram uma foto do momento em que recebeu a primeira dose e escreveu: "Maior e vacinada". Nos comentários, os amigos comemoraram. Miguel Falabella escreveu: "Brava!", enquanto Juliana Paes elogiou: "Até vacinando é chiquérrima! Não aguento!".