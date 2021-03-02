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Aos 79, Roberto Carlos é vacinado contra a Covid-19: "Vacina sim"

Cantor capixaba aproveitou post que fez no Instagram do momento em que recebeu o imunizante para fazer apelo à população para que todos tomem a vacina contra o coronavírus

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2021 às 09:00
O cantor Roberto Carlos recebe dose da vacina contra a Covid-19
O cantor Roberto Carlos recebe dose da ca Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
Roberto Carlos, de 79 anos de idade, foi vacinado contra a Covid-19 nesta segunda-feira (1º). De máscara, luvas, boné e sua tradicional roupa azul, o cantor de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, também dirigia um carro azul no trajeto de sua casa até o local onde recebeu o imunizante, no Rio de Janeiro. 
No Instagram, o Rei aproveitou para publicar um vídeo do momento em que a profissional de saúde aplica a vacina em seu braço e usou a oportunidade para conscientizar os fãs sobre a importância da vacina. 

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"Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante. Vacina sim!", legendou Roberto. 

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