Aos 79, Roberto Carlos é vacinado contra a Covid-19: "Vacina sim"

Roberto Carlos, de 79 anos de idade, foi vacinado contra a Covid-19 nesta segunda-feira (1º). De máscara, luvas, boné e sua tradicional roupa azul, o cantor de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, também dirigia um carro azul no trajeto de sua casa até o local onde recebeu o imunizante, no Rio de Janeiro.
No Instagram, o Rei aproveitou para publicar um vídeo do momento em que a profissional de saúde aplica a vacina em seu braço e usou a oportunidade para conscientizar os fãs sobre a importância da vacina.
"Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante. Vacina sim!", legendou Roberto.