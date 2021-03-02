Apresentador fala de romance com namorado 26 anos mais novo: "Preconceito"

Fábio Ramalho, de 45 anos, e João Paulo dos Santos, de 19 anos, andam causando nas redes sociais pelo namoro que assumiram publicamente, também, recentemente. Muitos fãs do apresentador da Record nem sabiam sobre sua sexualidade e acabaram se impressionando pelo fato de o eleito do jornalista ter uma diferença de idade tão grande para menos.
À Quem, Fábio disse que nunca escondeu a orientação sexual e que assume que também tem preferência por homens mais novos para se relacionar. "Nunca expus muita coisa da minha vida pessoal nas redes sociais. Mas está longe desta ter sido a primeira vez. Meu foco sempre foi meu trabalho e meus projetos sociais. Eu vim da apresentação de jornalísticos policiais. Em uma cidade como o Rio de Janeiro, ser público e expor alguém, principalmente um relacionamento, era algo a ser analisado com muito cuidado. Evitava até postagens com minha mãe ou irmãs quando estavam no Rio. Quando migrei para o entretenimento da emissora que trabalho, deixei de andar de carro blindado e comecei a ficar mais confortável com essa questão. Mas isso, nem de longe, quer dizer que eu 'escondia' alguma coisa de alguém", disse à publicação.
Sobre a diferença de idade, o apresentador pontuou: "Todo tipo de preconceito incomoda. Eu sempre tentei 'blindar' quem estivesse comigo de exposição na mídia de forma equilibrada, inteligente. Se namorasse com mulheres a preocupação seria a mesma. Mas isso, repito, não significa esconder. Se fosse um homem de 45 anos com uma jovem de 19 ou 20 anos, ele seria o 'garanhão', 'pegador', certo? Mas como são dois homens, aí os conceitos se confundem completamente. O nome disso? Preconceito, preconceito e preconceito".
Ele disse ainda que sempre preferiu se relacionar com homens mais novos. "Sempre me envolvi com pessoas mais jovens. Assim como outras pessoas preferem mais velhos, carecas, gordos, magros, eu me relacionei com pessoas mais novas que eu, inclusive quando, na adolescência, namorava meninas. Se não vivi solteiro até os 45 anos é porque também há pessoas que se envolvem com parceiros mais maduros e gostam disso. Qual o problema nisso? Nunca me envolvi com quem não soubesse exatamente o que estava fazendo. O João Paulo é maior de idade, inteligente, e além de bem resolvido, tem o trabalho dele na internet com a aprovação da família em tudo. Por isso estamos juntos", diz ele, que já está junto com João Paulo há quase 1 ano.