Apresentador fala de romance com namorado 26 anos mais novo: "Preconceito"

O apresentador Fábio Ramalho e o namorado, João Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @fabioramalho

Fábio Ramalho, de 45 anos, e João Paulo dos Santos, de 19 anos, andam causando nas redes sociais pelo namoro que assumiram publicamente, também, recentemente. Muitos fãs do apresentador da Record nem sabiam sobre sua sexualidade e acabaram se impressionando pelo fato de o eleito do jornalista ter uma diferença de idade tão grande para menos.

À Quem, Fábio disse que nunca escondeu a orientação sexual e que assume que também tem preferência por homens mais novos para se relacionar. "Nunca expus muita coisa da minha vida pessoal nas redes sociais. Mas está longe desta ter sido a primeira vez. Meu foco sempre foi meu trabalho e meus projetos sociais. Eu vim da apresentação de jornalísticos policiais. Em uma cidade como o Rio de Janeiro, ser público e expor alguém, principalmente um relacionamento, era algo a ser analisado com muito cuidado. Evitava até postagens com minha mãe ou irmãs quando estavam no Rio. Quando migrei para o entretenimento da emissora que trabalho, deixei de andar de carro blindado e comecei a ficar mais confortável com essa questão. Mas isso, nem de longe, quer dizer que eu 'escondia' alguma coisa de alguém", disse à publicação.

Sobre a diferença de idade, o apresentador pontuou: "Todo tipo de preconceito incomoda. Eu sempre tentei 'blindar' quem estivesse comigo de exposição na mídia de forma equilibrada, inteligente. Se namorasse com mulheres a preocupação seria a mesma. Mas isso, repito, não significa esconder. Se fosse um homem de 45 anos com uma jovem de 19 ou 20 anos, ele seria o 'garanhão', 'pegador', certo? Mas como são dois homens, aí os conceitos se confundem completamente. O nome disso? Preconceito, preconceito e preconceito".