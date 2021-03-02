Brasileira do Big Brother Itália, Dayane Mello é eliminada do reality

A brasileira do Big Brother Itália, Dayane Mello Crédito: Grande Fratello VIP/Reprodução

A brasileira Dayane Mello, finalista do Grande Fratello VIP, o Big Brother italiano, foi eliminada na noite desta segunda-feira (1), contrariando todas as expectativas por ser querida pelo público do reality. Ela ficou em quarto lugar ao perder a disputa para Pierpaolo.

Dayane teve que escolher quem gostaria de enfrentar no desafio votação e chamou Pierpaolo: "Porque ele é meu amigo, eu o amo". Ele venceu a disputa e foi classificado para grande final, ficando sem palavras para comentar.

A participação de Dayane Mello no Grande Fratello VIP gerou grande repercussão. A brasileira foi indicada a 11 paredões, e conseguiu se salvar. No fim de janeiro, ela foi escolhida pelo público para ir direto à final.

No reality, a brasileira se declarou bissexual e afirmou estar apaixonada por Rosalinda, sua colega de confinamento no reality. "Amor é sempre amor", disse.

Após a revelação, que aconteceu durante o programa ao vivo no dia 22 de fevereiro, ela foi acusada de fingir a situação por Stefania, outra participante da disputa. "É tudo falsidade", disse.

Mello, porém, acabou colocando Rosalinda no Paredão. Isso porque, ela e os outros dois finalistas do reality (Pierpaolo e Tommaso) precisavam escolher uma dupla para ir à berlinda. A brasileira preferiu salvar Samantha, sua grande amiga dentro da casa, já que Rosalinda estava em dupla com Stefania, uma das suas grandes rivais no programa.

A passagem pelo reality não foi nada fácil para a modelo que chegou a ser acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas no programa e nas redes sociais.

Ao longo da competição ela passou a receber o apoio da torcida brasileira, que organizou mutirões para votar pela permanência dela -o que irritou parte do público italiano. Como forma de vingança, telespectadores do Gran Fratello VIP se organizam nas redes para eliminar Gilberto, no Big Brother Brasil 21.