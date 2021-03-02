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Jogo da discórdia

"BBB 21": João confronta Projota e Carla e Lumena são mais criticadas

Lumena e Carla foram as mais criticadas no jogo da discórdia, empataram com quatro placas de adjetivos. Projota, Rodolffo e Thaís ficaram empatados com três adjetivos

Publicado em 02 de Março de 2021 às 08:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 08:24
BBB 21: João discute na sala da casa
BBB 21: João discute na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Os participantes do BBB 21 participaram do jogo da discórdia, na noite desta segunda-feira (1°). Cada um deles teve que pegar duas placas com adjetivos, colocar na testa do colega e justificar a escolha.
Lumena e Carla foram as mais criticadas no jogo da discórdia, empataram com quatro placas de adjetivos. Projota, Rodolffo e Thaís ficaram empatados com três adjetivos. Já Fiuk, Sarah, Camilla, Viih Tube e Gil não receberam placas de ninguém.
A lista de adjetivos incluía características, como inútil, duas caras, hora extra (já deveria ter sido eliminado), leva e traz, oportunista, turista, tóxico, pipoqueiro, fraco (a) e hipócrita.
O líder João entrou em confronto com Projota ao dar dois adjetivos: hipócrita e duas caras. Ele disse que o cantor penetrava na cabeça dos participantes remoendo histórias e acrescentou: "se pudesse dava mais uma placa".
Projota recebeu de Sarah a placa de hora extra, que significa que ele já deveria ter saído do jogo. Ela disse que o cantor fica formando novos grupos para colocar uma pessoa direto no paredão. "Você procurou novas alianças e você errou, acho que é um jogo meio sujo", afirmou.
Carla virou alvo dos participantes após atender o Big Fone e indicar Lumena, Fiuk e Rodolffo ao paredão. Caio falou que a participante é hipócrita e duas caras porque anulou o voto dando para Gil, mas não protegeu Arthur com quem tem um romance na casa. Fiuk e Rodolffo também chamaram Carla de duas caras.

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Lumena acabou chorando após receber as placas de hipócrita e fraca de Carla, e de oportunista e duas caras de Juliette. A atriz falou que vem sendo atacada há três semanas pela psicóloga e que foi exposta para o Brasil no jogo da discórdia com inverdades. "Também vou usar a plaquinha de fraca porque soube pela casa toda que ela não se sentiu confortável com as palavras que ela usou, mas não veio falar comigo", disse.
Juliette justificou a placa de oportunista dizendo que estava retribuindo o afago que recebeu da baiana, que deu o mesmo adjetivo para ela. Em seguida, a maquiadora deu a placa duas caras e justificou que Lumena muda de acordo com as pessoas. " Para algumas pessoas ela é maravilhosa, acrescenta muito e eu respeito, mas para mim ela não foi essa pessoa", falou.
Rodolffo e Thaís ficaram irritados por terem recebido a placa de turistas. Ele recebeu três votos e ela dois e o adjetivo rendeu conversa durante a madrugada.

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