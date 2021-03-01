Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arrependida!

Em entrevista no "Faustão", Karol Conká afirma que não se considera cancelada

A rapper defendeu que os erros no jogo não devem prejudicar a sua carreira

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:41
Após a eliminação recorde do "Big Brother Brasil 21", com 99,17% dos votos, o "cancelamento" na internet e até a perda de contratos profissionais, Karol Conká está numa missão de recuperar o seu carisma com o público. A cantora esteve no "Domingão do Faustão" neste domingo (28), falando sobre os aprendizados que tirou do reality show e o que pensa da sua nova realidade fora da casa.
"Uma coisa que eu aprendi é a ouvir mais quem está perto de mim, mas no final eu já estava meio que sendo alertada pelo Gil, Juliette, Sarah, Projota, Pocah. Só que eu já tinha perdido o controle, ali eu já estava bem ácida", justificou a rapper.
A ex-BBB e cantora Karol Conká
A ex-BBB e cantora Karol Conká Crédito: Reprodução/Instagram @karolconka
"Todo mundo está sujeito a ter um momento ruim. Não tenho esse tipo de tratamento com as pessoas. Se eu pudesse voltar, teria entrado com tratamento psiquiátrico. Para as pessoas entenderem mais sobre quem sou eu, é só ver toda uma trajetória que tive".
Karol assistiu as passagens da sua participação no programa e não gostou do que viu. "Acho que não tem justificativa. Achei péssimo. Lá dentro,  já estava tendo noção de que minhas atitudes não estavam sendo legais. O que conseguia controlar eram minhas lágrimas. Chorava escondido. Me sentia mal e amarga. Vejo e reconheço que errei, mas não posso me reduzir a 30 dias dentro da casa, isolada", afirmou. 

Veja Também

Adriane Galisteu volta à Record TV para apresentar "Power Couple Brasil"

Dayane Mello recebe apoio de Lucas Penteado para ganhar o Big Brother italiano

"BBB 21": capixaba Arthur xinga Caio: "Na minha reta, seu perneta"

"Acabei me entregando a um lado mais amargo. Estou muito arrependida. As pessoas não sabem o que tive que passar para aprender a ser essa rocha", desabafou.
Karol acredita que, apesar de ter perdido o controle em alguns momentos, o recorte que foi feito do programa e propagado pela internet prejudicou ainda mais a sua imagem. "Os recortes que vão para internet maximizam muito, a impressão que dá é que eu estava o tempo inteiro daquele jeito. Mas tinha o meu momento de tranquilidade", contou.

SEM CRIME

A rapper disse que não será tratada como uma criminosa pelos erros que cometeu no BBB. "Também não admito aparecer para o público definhando num erro que posso arrumar. Da mesma forma que o público repudiou minha atitude dentro da casa sendo áspera, acho que não podem ser tão ásperos assim comigo. Pessoas que falam de empatia e acabam fazendo linchamento em cima de uma pessoa que nem sabia o que estava fazendo direito na casa. Não estou me posicionando como vítima, mas não cometi um crime a ponto de ser tratada dessa forma", defendeu-se a cantora.
A ex-BBB e rapper Karol Conká
A ex-BBB e rapper Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
Faustão disse à Karol que a vida julga desde o nascimento e que é preciso ter "muita serenidade, muita calma, para virar o jogo da vida". A rapper afirmou que estava torcendo para sair logo do programa e que, apesar das pessoas estarem chateadas com ela pelo jogo, não se considera cancelada como artista.
"Não me considero cancelada, acho que as pessoas ficaram com muita raiva de mim, foi um ódio coletivo, entendo, mas eles estão julgando uma Karol de dentro do jogo. Aqui fora é outra coisa. Não posso deixar minha espontaneidade, meu alto astral", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Fausto Silva Karol Conká BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados