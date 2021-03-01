AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Gran Fratello VIP

Dayane Mello recebe apoio de Lucas Penteado para ganhar o Big Brother italiano

Brasileira, que se assumiu bissexual, pode vencer o reality nesta segunda (1°)

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:26
A modelo brasileira Dayane Mello pode vencer o Big Brother italiano, também chamado de Gran Fratello VIP
A modelo brasileira Dayane Mello pode vencer o Big Brother italiano, também chamado de Gran Fratello VIP Crédito: Instagram/dayanemelloreal
A modelo brasileira Dayane Mello pode ganhar o Grande Fratello VIP, o Big Brother italiano, nesta segunda (1º). Se vencer, ela leva um prêmio de 100 mil euros (R$ 673 mil).
Lucas Penteado, do Big Brother Brasil 21, declarou a sua torcida para a brasileira. Assim como ele, Mello foi criticada por assumir a sua bissexualidade dentro do reality. No último dia 22, ela declarou estar apaixonada por Rosalinda, sua colega de confinamento. "Amor é sempre amor", afirmou ela.
"Todo o meu apoio para essa guerreira Dayane Mello. Quero desejar força para ela e para a família", afirmou ele, em vídeo divulgado durante o programa Mais Você, da Globo."Nós não somos padrões", completou. Ana Maria Braga também afirmou estar torcendo para a brasileira.
A participação de Dayane Mello no Grande Fratello VIP tem gerado grande repercussão. A brasileira foi indicada a 11 paredões, e conseguiu se salvar de todos. No fim de janeiro, ela foi escolhida pelo público para ir direto à final.

Veja Também

Brasileira Dayane Mello é criticada após assumir bissexualidade no "Big Brother" italiano

Como vingança, italianos organizam mutirão para eliminar Gilberto do BBB 21

BBB 21: Lucas Penteado já conseguiu R$ 360 mil em vaquinha online

A modelo chegou a ser acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas no programa e nas redes sociais.
Ela tem recebido também o apoio da torcida brasileira, que organizou mutirões para votar pela permanência dela --o que tem irritado parte do público italiano. Como forma de vingança, telespectadores do Gran Fratello VIP chegaram a se organiza nas redes para eliminar Gilberto, no Big Brother Brasil 21. A ação não deu certo, e Karol Conká foi a escolhida pelo público para deixar o programa com 99,17% dos votos, recorde de rejeição.
Dayane Mello perdeu seu irmão durante o confinamento, mas optou por continuar no programa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos itália Televisão BBB Lucas Penteado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Grupo Carone deve abrir quase 400 vagas de emprego até 2027 no ES
Imagem de destaque
5 orações especiais para o Dia de Santa Paulina
Drogas foram embaladas com imagens dos jogadores Vinicius Junior, do Brasil, e Sadio Mané, do Senegal
Drogas com fotos de Vini Júnior e Sadio Mané são apreendidas no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados