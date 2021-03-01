Dayane Mello recebe apoio de Lucas Penteado para ganhar o Big Brother italiano

A modelo brasileira Dayane Mello pode vencer o Big Brother italiano, também chamado de Gran Fratello VIP Crédito: Instagram/dayanemelloreal

A modelo brasileira Dayane Mello pode ganhar o Grande Fratello VIP, o Big Brother italiano, nesta segunda (1º). Se vencer, ela leva um prêmio de 100 mil euros (R$ 673 mil).

Lucas Penteado, do Big Brother Brasil 21, declarou a sua torcida para a brasileira. Assim como ele, Mello foi criticada por assumir a sua bissexualidade dentro do reality. No último dia 22, ela declarou estar apaixonada por Rosalinda, sua colega de confinamento. "Amor é sempre amor", afirmou ela.

"Todo o meu apoio para essa guerreira Dayane Mello. Quero desejar força para ela e para a família", afirmou ele, em vídeo divulgado durante o programa Mais Você, da Globo."Nós não somos padrões", completou. Ana Maria Braga também afirmou estar torcendo para a brasileira.

A participação de Dayane Mello no Grande Fratello VIP tem gerado grande repercussão. A brasileira foi indicada a 11 paredões, e conseguiu se salvar de todos. No fim de janeiro, ela foi escolhida pelo público para ir direto à final.

A modelo chegou a ser acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas no programa e nas redes sociais.

Ela tem recebido também o apoio da torcida brasileira, que organizou mutirões para votar pela permanência dela --o que tem irritado parte do público italiano. Como forma de vingança, telespectadores do Gran Fratello VIP chegaram a se organiza nas redes para eliminar Gilberto, no Big Brother Brasil 21. A ação não deu certo, e Karol Conká foi a escolhida pelo público para deixar o programa com 99,17% dos votos, recorde de rejeição.