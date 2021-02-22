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Gran Fratello VIP

Como vingança, italianos organizam mutirão para eliminar Gilberto do BBB 21

Os votos seriam um troco para interferência de brasileiros no BBB da Itália, que apoiam a brasileira Dayane Mello na competição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 17:27

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 17:27

O economista pernambucano Gilberto, de 29 anos, vai participar do
O economista pernambucano Gilberto, de 29 anos, vai participar do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo
Os telespectadores do Gran Fratello VIP, versão italiana do BBB, organizaram um mutirão para eliminar Gilberto ao invés de Karol Conká, como forma de vingança. Os italianos não gostam das interferências de brasileiros no "BBB Italiano", que apoiam a brasileira Dayane Mello na competição.
Um perfil do Twitter começou o movimento intitulado Fuori Gilberto e Forza Karol, em português Fora Gilberto e Força Karol, para dar o troco, já que a modelo tem grande antipatia do público na Itália, mas se mantém no reality graças aos votos de seus conterrâneos. Recentemente, Dayane Mello perdeu seu irmão durante o confinamento, mas optou por continuar no programa.
No entanto, por mais que o movimento tenha repercutido nas redes sociais, os próprios italianos acreditam que não irão conseguir completar a vingança, já que a Itália é um país menos populoso do que o Brasil e a tarefa não alcançou muita adesão por parte dos italianos.
Ao que tudo indica, a eliminada da semana será Karol Conká, e os internautas querem um índice de rejeição maior do que o de Nego Di, que alcançou 98,76% dos votos. O próprio humorista revelou que também quer que a rapper quebre esse recorde.
Gilberto foi ao paredão por votos da casa, e, juntamente de Arthur, perdeu a prova Bate e Volta para Projota. Chamada "Pé Na Jaca", a tarefa consistia em, literalmente, enfiar o pé em uma das jacas cenográficas espalhadas pelo jardim. Em revezamento, escolhido por sorteio, o participante que encontrasse a jaca que tivesse a gosma dourada ao ser estourada estaria livre do Paredão.

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