'Não sou travesseiro para ela deitar a cabeça', diz Karol Conká sobre Camilla no BBB 21

O clima entre Karol Conká e Camilla de Lucas permanece ruim no BBB 21. Isso porque a cantora, agora no Paredão, tentou conversar com todos na casa para expor seu ponto de vista na briga que teve com a influenciadora.
Em papo com Pocah, Karol chegou a disparar: 'Não sou travesseiro para ela deitar a cabeça'. Porém, nem mesmo a amiga ficou ao lado dela nesse momento. Pocah afirmou que Karol tinha dito que Camilla não queria concorrência com ela por ser preta, e a cantora negou ter falado tal frase. A edição mostrou que ela havia falado.
Nem mesmo Projota ficou ao lado de Konká. Em conversa com Arthur, outro dos emparedados, disse que ela é quem merece sair, já que tinha pedido para deixar o reality algumas vezes.
Com Projota mais distante e Pocah relutante em acreditar na amiga, Karol se vê pela primeira vez mais isolada no jogo. A artista brigou com Camilla, Gil, Juliette, Sarah e Carla Diaz. Não fosse pela líder teria sido a mais votada pela casa.
A tendência é que ela seja a eliminada com certa rejeição no Paredão desta terça-feira (23).