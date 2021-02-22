"BBB 21": aos 20 anos, Viih Tube já fez lipo, silicone e preenchimento

A youtuber, atriz e participante do "BBB 21" Viih Tube, de 20 anos de idade, já passou por algumas mudanças. A jovem já se submeteu a uma lipo lad, preenchimento labial e implante de prótese de silicone nos seios.
Pouco antes de ser confinada pelo reality da Globo, no fim de 2020, ela passou pela lipo de alta definição, que custa entre R$ 40 mil e R$ 60 mil. Na ocasião, segundo informações da colunista Patricia Kogut, de O Globo, a operação que durou cerca de 4h tirou 1,8 litro de gordura das costas e outro 1,5 litro da barriga. Desse total, 450ml foram recolocados nos glúteos da jovem.
Antes disso, quando ainda tinha 18 anos, Viih decidiu passar pela mastopexia, que é a cirurgia para retirar a pele dos seios e modificar seu formato. Ela aproveitou a ocasião para colocar próteses de 320ml, de acordo com Patricia Kogut.