"BBB 21": aos 20 anos, Viih Tube já fez lipo, silicone e preenchimento

Pouco antes de ser confinada pelo reality da Globo, no fim de 2020, ela passou pela lipo de alta definição, que custa entre R$ 40 mil e R$ 60 mil. Na ocasião, segundo informações da colunista Patricia Kogut, de O Globo, a operação que durou cerca de 4h tirou 1,8 litro de gordura das costas e outro 1,5 litro da barriga. Desse total, 450ml foram recolocados nos glúteos da jovem.