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No Sírio-Libanês

Covid-19: aos 84, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com esposa

Humorista revelou que João Victor, seu filho mais novo fruto de seu relacionamento com Andréa Nóbrega, também testou positivo para o coronavírus

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2021 às 09:01
O humorista Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, a médica Renata Domingues
O humorista Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, a médica Renata Domingues Crédito: Reprodução/Instagram @calbertonobrega
O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos de idade, foi internado no último sábado (20) após ter recebido a confirmação de que está com Covid-19. A esposa dele, a médica Renata Domingues, também deu entrada no Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ambos tratam a infecção. 
Carlos Alberto tem usado as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu real estado de saúde. Ele disse que o filho caçula, João Victor, também testou positivo para o novo coronavírus, mas está assintomático. O herdeiro é fruto do relacionamento que o humorista teve com a ex-esposa, Andréa Nóbrega. 

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“Estou ótimo. Já comecei o tratamento. Estou sem dor, mal estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula, João Victor, está em isolamento em casa e não sente nada”, postou Carlos Alberto no fim de semana.

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