Covid-19: aos 84, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com esposa

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, a médica Renata Domingues Crédito: Reprodução/Instagram @calbertonobrega

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos de idade, foi internado no último sábado (20) após ter recebido a confirmação de que está com Covid-19. A esposa dele, a médica Renata Domingues, também deu entrada no Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ambos tratam a infecção.

Carlos Alberto tem usado as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu real estado de saúde. Ele disse que o filho caçula, João Victor, também testou positivo para o novo coronavírus, mas está assintomático. O herdeiro é fruto do relacionamento que o humorista teve com a ex-esposa, Andréa Nóbrega.