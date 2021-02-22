Covid-19: aos 84, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com esposa

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos de idade, foi internado no último sábado (20) após ter recebido a confirmação de que está com Covid-19. A esposa dele, a médica Renata Domingues, também deu entrada no Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ambos tratam a infecção.
Carlos Alberto tem usado as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu real estado de saúde. Ele disse que o filho caçula, João Victor, também testou positivo para o novo coronavírus, mas está assintomático. O herdeiro é fruto do relacionamento que o humorista teve com a ex-esposa, Andréa Nóbrega.
“Estou ótimo. Já comecei o tratamento. Estou sem dor, mal estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula, João Victor, está em isolamento em casa e não sente nada”, postou Carlos Alberto no fim de semana.