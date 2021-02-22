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"BBB 21": capixaba Arthur reclama de Carla Diaz: "De saco cheio"

Em conversa com Projota, o crossfiteiro disse ainda que agora tratará bem Karol Conká e Lumena só porque elas são rivais de Carla dentro do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2021 às 08:47

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 08:47

BBB 21: o capixaba Arthur Picoli conversa na área externa da casa
BBB 21: o capixaba Arthur Picoli conversa na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Arthur decidiu abrir o coração em conversa que teve com Projota no "BBB 21". Emparedado, o capixaba reclamou das atitudes de Carla Diaz, seu affair dentro do reality da Globo, como a amizade que ela mantém com os confinados que o colocaram no paredão. 
"Carla reclamou de uma parada e ela fica com os caras que me botaram no paredão. Aí depois quer chorar pros outros que eu fui grosso. Eu não vou falar nada, não", começou Arthur. 
Projota, então, avaliou que a sister está fazendo seu "lobby" dentro da casa. 
E Arthur continuou: "Não pode ser dois pesos e duas medidas, na minha opinião. Só não vou ficar igual um idiota. Minha impressão é: 'O Arthur sai, eu vou continuar com a galera aqui', então (xingamento). Estou de saco cheio".

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Projota pediu calma ao colega, que disse, então, que tratará bem Karol Conká e Lumena dentro da atração, já que as duas são rivais de Carla. 

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