"BBB 21": capixaba Arthur reclama de Carla Diaz: "De saco cheio"

BBB 21: o capixaba Arthur Picoli conversa na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

"Carla reclamou de uma parada e ela fica com os caras que me botaram no paredão. Aí depois quer chorar pros outros que eu fui grosso. Eu não vou falar nada, não", começou Arthur.

Projota, então, avaliou que a sister está fazendo seu "lobby" dentro da casa.

E Arthur continuou: "Não pode ser dois pesos e duas medidas, na minha opinião. Só não vou ficar igual um idiota. Minha impressão é: 'O Arthur sai, eu vou continuar com a galera aqui', então (xingamento). Estou de saco cheio".