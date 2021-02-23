Brasileira Dayane Mello é criticada após assumir bissexualidade no "Big Brother" italiano

A brasileira Dayane Mello, finalista do "Grande Fratello VIP", o "Big Brother" italiano, se declarou bissexual e afirmou estar apaixonada por Rosalinda, sua colega de confinamento no reality. "Amor é sempre amor", disse.
Após a revelação, que aconteceu durante o programa ao vivo na noite desta segunda (22), ela foi acusada de fingir a situação por Stefania, outra participante da disputa. "É tudo falsidade", disse.
Mello, porém, acabou colocando Rosalinda no Paredão. Isso porque, ela e os outros dois finalistas do reality (Pierpaolo e Tommaso) precisavam escolher uma dupla para ir à berlinda. A brasileira preferiu salvar Samantha, sua grande amiga dentro da casa, já que Rosalinda estava em dupla com Stefania, uma das sua grandes rivais no programa.
A participação de Dayane Mello no "Grande Fratello VIP" tem gerado grande repercussão. A brasileira foi indicada a 11 paredões, e conseguiu se salvar. No fim de janeiro, ela foi escolhida pelo público para ir direto à final.
A modelo chegou a ser acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas no programa e nas redes sociais.
Ela tem recebido também o apoio da torcida brasileira, que organizou mutirões para votar pela permanência dela, o que tem irritado parte do público italiano. Como forma de vingança, telespectadores do "Gran Fratello VIP" se organizam nas redes para eliminar Gilberto, no "Big Brother Brasil 21".
Recentemente, Dayane Mello perdeu seu irmão durante o confinamento, mas optou por continuar no programa.