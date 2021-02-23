Brasileira Dayane Mello é criticada após assumir bissexualidade no "Big Brother" italiano

A brasileira Dayane Mello, finalista do "Grande Fratello VIP", o "Big Brother" italiano, se declarou bissexual e afirmou estar apaixonada por Rosalinda, sua colega de confinamento no reality. "Amor é sempre amor", disse.

Após a revelação, que aconteceu durante o programa ao vivo na noite desta segunda (22), ela foi acusada de fingir a situação por Stefania, outra participante da disputa. "É tudo falsidade", disse.

Dayane Mello no "Gran Fratello", na TV italiana Crédito: Reprodução

Mello, porém, acabou colocando Rosalinda no Paredão. Isso porque, ela e os outros dois finalistas do reality (Pierpaolo e Tommaso) precisavam escolher uma dupla para ir à berlinda. A brasileira preferiu salvar Samantha, sua grande amiga dentro da casa, já que Rosalinda estava em dupla com Stefania, uma das sua grandes rivais no programa.

A participação de Dayane Mello no "Grande Fratello VIP" tem gerado grande repercussão. A brasileira foi indicada a 11 paredões, e conseguiu se salvar. No fim de janeiro, ela foi escolhida pelo público para ir direto à final.

A modelo chegou a ser acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas no programa e nas redes sociais.

Ela tem recebido também o apoio da torcida brasileira, que organizou mutirões para votar pela permanência dela, o que tem irritado parte do público italiano. Como forma de vingança, telespectadores do "Gran Fratello VIP" se organizam nas redes para eliminar Gilberto, no "Big Brother Brasil 21".