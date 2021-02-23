AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Louvor

"Deus está contente com o resultado", diz Luciano Camargo, que lança música gospel

"Deserto Não Será seu Fim" faz parte de trabalho solo do sertanejo

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:38
Luciano Camargo, lança nesta terça (23) a canção "Deserto Não Será seu Fim", que compõe o seu projeto gospel "A Ti Entrego". A música é uma composição de Anderson Freire e André Freire e está disponível em todas as plataformas digitais.
Luciano Camargo, cantor
Luciano Camargo, cantor Crédito: Pedro Barcelos
Depois de quase 30 anos de carreira ao lado do irmão Zezé di Camargo, Luciano se dedica ao que chama de maior proposta de sua trajetória até hoje: o louvor a Jesus. "Felizmente, sinto que além de agradar meu público, Deus está contente com o resultado deste projeto, e isso não poderia me deixar mais emocionado, já que é para ele que estou cantando", afirmou.
O disco solo "A Ti Entrego" foi lançado em outubro do ano passado. "É o projeto da minha vida, o maior, o mais ambicioso. Quando a pessoa tem 30 anos de carreira geralmente ela já está pensando em se aposentar, e eu estou me renovando", disse.

Veja Também

Andressa Urach afirma que participaria do Big Brother e relembra A Fazenda

BBB 21: Entenda a briga entre Karol Conká e Flora Matos

Milton Nascimento corta as tranças e muda de visual depois de 25 anos

O projeto não quer dizer que ele esteja deixando a companhia do irmão Zezé nos palcos. Pelo contrário. "Não vou me separar dele nunca, de jeito nenhum. Esse projeto é pessoal e espiritual, não o vejo por um lado profissional. É um caminho paralelo à minha carreira que jamais vou parar de percorrer. Esse disco é para Deus, não para mim."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/07/2026
Editais e Avisos - 09/07/2026
Imagem BBC Brasil
Governo Trump reage à decisão do Brasil que permite retorno de suposto espião à Rússia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados