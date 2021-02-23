"Deus está contente com o resultado", diz Luciano Camargo, que lança música gospel

Luciano Camargo, lança nesta terça (23) a canção "Deserto Não Será seu Fim", que compõe o seu projeto gospel "A Ti Entrego". A música é uma composição de Anderson Freire e André Freire e está disponível em todas as plataformas digitais.

Luciano Camargo, cantor Crédito: Pedro Barcelos

Depois de quase 30 anos de carreira ao lado do irmão Zezé di Camargo, Luciano se dedica ao que chama de maior proposta de sua trajetória até hoje: o louvor a Jesus. "Felizmente, sinto que além de agradar meu público, Deus está contente com o resultado deste projeto, e isso não poderia me deixar mais emocionado, já que é para ele que estou cantando", afirmou.

O disco solo "A Ti Entrego" foi lançado em outubro do ano passado. "É o projeto da minha vida, o maior, o mais ambicioso. Quando a pessoa tem 30 anos de carreira geralmente ela já está pensando em se aposentar, e eu estou me renovando", disse.