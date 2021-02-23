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Milton Nascimento corta as tranças e muda de visual depois de 25 anos

Diversos fãs, entre os quais muitos famosos, elogiaram a novidade

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:31
Milton Nascimento, de 78 anos, surpreendeu os fãs no último final de semana. O cantor e compositor publicou uma foto em que aparece com a aparência "renovada".
Milton Nascimento muda de visual
Milton Nascimento muda de visual Crédito: Reprodução/Twitter @MiltonBituca
"Depois de quase 25 anos, decidi mudar o visual!", escreveu na legenda da foto em que aparece sem as tradicionais tranças com que sempre era visto. "O que vocês acharam?"
Diversos fãs, entre os quais famosos como Daniela Mercury, Vanessa da Mata e Maria Gadú, elogiaram a novidade. "Que estilo, mestre", disse Mumuzinho. "Lindo!!!", derreteu-se Iza. "Mais jovem", comentou Flavio Venturini.
Afastado dos palcos por causa da pandemia do Novo Coronavírus, o cantor, chamado carinhosamente de Bituca, fez sua primeira live musical no dia 28 de junho de 2020, em seu canal no YouTube. Carioca de nascença, mas mineiro de coração, o músico passa a quarentena na casa do filho, Augusto, em Juiz de Fora (MG). No isolamento, além da música, ele se entretêm de diversas formas. "Meu tempo está dividido entre o violão, TV, filmes e, de vez em quando, pego um livro e vou para varanda."

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Logo que se mudou para a casa do filho, o músico ganhou um celular de presente. Desde então, ele se tornou mais presente nas redes sociais. "Agora eu mesmo posso ver o que pessoal manda para mim nas minhas redes, e gosto muito de saber o que eles estão pensando. Nesta quarentena, faço muitas ligações de vídeo para os meus amigos e recebo deles, e assim vai."

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