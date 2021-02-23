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Reality show

Karol Conká diz que não quer mais ser eliminada do BBB 21

'Se eu for é porque eu pedi', afirma a rapper;

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:24
BBB 21: a rapper Karol Conká
BBB 21: a rapper Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
No meio da festa da líder Sarah, Karol Conká disse para Lumena, Projota e Caio que não quer mais ir embora da casa do BBB 21, ao contrário do que havia falado em outras ocasiões.
"Eu não quero mais ir embora. Mas eu pedi. Mas o Tiago (Leifert) disse que não é o meu pedido que vale", afirmou para Lumena. Na conversa com Projota, a rapper contou estar feliz na festa. "Eu não quero ir embora. E, se eu for, é porque eu pedi", repetiu.
As mesmas palavras foram ditas para Caio. "Se eu for é porque eu pedi, mas hoje eu não quero mais ir", disse. Karol, Arthur e Gil estão no Paredão desta terça-feira (23).
Na festa da madrugada, a rapper, considerada a grande vilã do BBB21, conversou com Camilla de Lucas após as duas discutirem ao vivo. A iniciativa foi da influenciadora.
"Não quero brigar, só queria conversar com você. Pode ser, rápido?", perguntou Camilla. A conversa aconteceu dentro da limousine levada pela produção do BBB21 para a festa de Sarah.

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Camilla disse para a rapper que não falou da carreira dela em nenhum momento na discussão que tiveram na casa. Mais tarde, ao lado de Gilberto e João Luiz, a influenciadora chorou ao lembrar o desentendimento com Karol.
Outro destaque da festa foi o "selinho amigo" entre Thaís e Fiuk. Em conversa sobre a "amizade colorida" entre ele e a dentista, a youtuber Viih Tube disse que o cantor tem medo de viver. "Aqui é muito difícil para mim", respondeu Fiuk.
No final da madrugada, Pocah caiu na pista de dança, em um aparente desmaio. Outros participantes, como Fiuk, Sarah, Juliette e Thaís socorreram a cantora.

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