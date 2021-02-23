“BBB 21”: lojas do ES fazem promoções por eliminação de Karol Conká

BBB 21: a rapper Karol Conká Crédito: Globo/Fábio Rocha

“O tombo vai ser grande”, diz o anúncio de uma loja do Espírito Santo que está dando voucher de R$ 100 em compras de beleza e maquiagem para os 10 primeiros que acertarem a porcentagem com que Karol Conká será eliminada no paredão desta terça-feira (23) do “ BBB 21 ”. Mas a promoção é só uma dentre várias que estão rolando nos empreendimentos capixabas.

Desde que a rapper foi anunciada na berlinda contra Gilberto e o capixaba Arthur Picoli, os memes não pararam de ser criados na internet. Mais recentemente, como forma de inovar na interação com o público e seguidores, os estabelecimentos comerciais decidiram surfar na onda das brincadeiras e oferecer de descontos a vale-compras e promoções para os internautas.

Também em Vitória, outra loja de multimarcas masculinas de roupas está oferecendo uma camisa para o primeiro que acertar a porcentagem. Famosa esfirreria da Rua da Lama, em Jardim da Penha, também anuncia que presenteará os três primeiros que acertarem a porcentagem de eliminação da cantora com um voucher de R$ 50 em consumo.

Nos comentários, o público não está brincando em serviço. Poucas são as pessoas que zombam das iniciativas e todos, além de entrarem na brincadeira e fazerem suas apostas, acabam marcando amigos para participarem também. “Olha isso! Estávamos chutando a porcentagem ontem. Agora pelo menos podemos ganhar alguma coisa”, brincou um internauta ao marcar um amigo em uma das publicações.

Na maioria dos comentários, os fãs do reality da Globo acreditam que Karol acabará eliminada com mais de 90% dos votos contra Arthur e Gilberto. Essa, inclusive, tem sido uma das grandes dúvidas que quem acompanha o reality: será que ela vai superar os 98,76% de rejeição de Nego Di, último eliminado da atração?

O Divirta-se reuniu algumas das principais promoções que estão rolando na Grande Vitória. Confira:

Beautics

A loja de beleza, maquiagem e acessórios oferece voucher de R$ 100 para as 10 primeiras pessoas que acertarem a porcentagem de eliminação de Karol Conká. Cada perfil pode fazer até duas apostas e o voucher só pode ser usado na loja física, em Vitória ou Vila Velha.

Hack Multimarcas

A loja de vestuário masculina de Vila Velha presentará o primeiro seguidor a acertar a porcentagem de eliminação de Karol com uma camisa da Lacoste. Para ganhar, o internauta também tem que seguir o perfil da marca.

Comarella Pizza e Burger

A pizzaria e hamburgueria de Vitória e Vila Velha oferece um combo C de Combo Comarella para o primeiro que acertar a porcentagem de eliminação da rapper do reality. Durante a transmissão do BBB nesta terça (23), quem pedir um C de Combo Comarella ou Pizza Portuguesa G também ganhará um refrigerante de 1,5 litro de graça.

Sfiheria

A tradicional loja de esfirras da Rua da Lama, em Vitória, presenteará os três primeiros internautas que acertarem a porcentagem de eliminação de Karol do reality com vouchers de R$ 50 cada para consumo no restaurante. O ganhador, para validar o prêmio, precisa seguir a página do estabelecimento no Instagram.

Resenhas

A loja de vestuário vai presentear o primeiro que acertar a porcentagem de eliminação de Karol do BBB com um Kit Resenhas, que conta com uma camisa, uma bermuda e um chinelo. Cada internauta pode dar até três palpites e também precisa seguir o perfil da marca no Instagram para validar o prêmio.

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