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"BBB 21": Caio fala sobre tamanho do pênis e reclama: "Pequeno mole"

O papo começou com o fazendeiro do reality da Globo dizendo que acordou com as partes íntimas molhadas: "Não é mijo, já cheirei"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 08:13

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 08:13

BBB 21: Caio conversa dentro da casa
BBB 21: Caio conversa dentro da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Caio parece estar com um tema fixo nos últimos dias do confinamento no BBB 21 (Globo). O fazendeiro goiano não para de falar sobre o próprio órgão sexual.
Nesta segunda-feira (22), o papo foi com o amigo Rodolffo. O cantor foi surpreendido pelo colega com o seguinte questionamento: "Eu queria entender porque meu pinto fica tão pequeno mole e tão grande duro".
"Se alguém olhar pequeno, não dá nada nele", completou. Ele ainda disse que o nome do "fenônemo" é "elemento surpresa", o que fez o amigo gargalhar.
O papo começou com o fazendeiro dizendo que acordou com as partes íntimas molhadas. "Não é mijo, já cheirei", garantiu. "Será que tive um sonho erótico e não lembro?"
Esta não foi a primeira vez que o participante falou sobre o órgão sexual na casa. No final de semana, ele tirou onda em meio a uma brincadeira com Gilberto.
Tudo começou na mesa, quando ele pediu para o economista lhe passar a comida. "Você dá pra mim?", brincou na ocasião. O amigo respondeu que sim com a cabeça. "A Waléria que não vai gostar", lembrou Sarah.

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Foi então que Caio surpreendeu a todos. "Te como uns dois dias pra você andar de cadeira de rodas e tu vai ver", afirmou. "Olha a propaganda enganosa aqui em rede nacional", cutucou Juliette.
O fazendeiro então disse: "21,8 cm, marcado e medido". "Pego com as duas [mãos] assim", afirmou.
Quem cortou a brincadeira foi Fiuk, que também estava na mesa. "Estou comendo, velho", reclamou.

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