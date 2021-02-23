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Karol Conká poderá bater até três recordes no paredão do "BBB 21"

Todos querem saber se a cantora vai superar os 98,76% de votos para sair da casa alcançados por um dos aliados dela no confinamento, Nego Di
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 08:23

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 08:23

BBB 21: a cantora Karol Conká
Karol Conká Crédito: Globo/João Cotta
O paredão desta semana no BBB 21 (Globo) está fazendo a alegria dos fãs do programa. Estão na disputa Arthur, Gilberto e Karol Conká. Esta última tem sido considerada a grande vilã do programa, fato pelo qual é possível que seja um paredão de recordes.
O primeiro e mais esperado pelo público é o de rejeição. Todos querem saber se a cantora vai superar os 98,76% de votos para sair da casa alcançados por um dos aliados dela no confinamento, Nego Di. Até a eliminação dele, a marca pertencia a Patrícia Leitte, do BBB 18, em paredões triplos (94,26%) e a Aline, do BBB 5, em paredões duplos (95%).
Com isso, é possível que haja outro recorde envolvendo a mesma votação: o de menor percentual de votos. É possível que a rejeição a Karol Conká seja tão forte que a votação de Gil e Arthur acabe sendo irrisória.
Foi o que ocorreu no paredão Nego Di. Com a quantidade de votos que recebeu na mesma, a participante Sarah ficou com o posto de menos votada da história do programa, com apenas 0,37% dos votos. No mesmo paredão, Fiuk obteve 0,87% dos votos.
Antes de Sarah, a marca pertencia a Babu Santana, do BBB 20. Ele teve 0,44% dos votos no paredão que disputou com Hadson, Pyong Lee e Petrix Barbosa, que acabou sendo o segundo eliminado da edição.
Outro recorde que pode ser batido é o de número de votos. Até o momento, o paredão que detém esse título foi o disputado por Manu Gavassi, Mari Gonzalez e Felipe Prior este último eliminado na ocasião. Foram 1,5 bilhão de votos, sendo 56,73% deles para o arquiteto.

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Contudo, esse é o recorde mais difícil de ser batido no momento. Todas as enquetes extraoficiais indicam que Karol será eliminada com facilidade, o que pode fazer com que as demais torcidas não se empenhem tanto.
Vale lembrar que, no paredão recordista, Mari acabou sendo ofuscada pela as torcidas de Manu e Prior, que disputavam voto a voto quem ficaria no programa. O participante de São Paulo acabou obtendo 56,73% dos votos para sair.

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