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Estariam se conhecendo

Marina Ruy Barbosa nega affair com Thiaguinho: "Nem tem contato"

"Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida, não consigo nem acompanhar", reclamou a atriz nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 08:20

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 08:20

A atriz Marina Ruy Barbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Globo/Raquel Cunha
Marina Ruy Barbosa, 25, ironizou os rumores de que estaria "conhecendo melhor" o cantor Thiaguinho, 37. A informação foi desmentida pela atriz nesta segunda-feira (22).
"Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida, não consigo nem acompanhar", reclamou nas redes sociais. "Thiaguinho, respeito e admiração por ti. Mas a gente nem tem contato, né?", completou.
O cantor também se pronunciou negando o "affair". "Gente doida e com tempo! Mas Deus está vendo...", respondeu nas redes sociais. "Te admiro também, Marina! Deus abençoe sua vida."
A informação havia sido divulgada no quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral (Record). Segundo a apresentadora Fabíola Reipert, o cantor estaria sendo visto com frequência no condomínio da atriz no Rio de Janeiro. Além disso, os dois estariam frequentando a mesma academia em São Paulo.

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Marina terminou o casamento de três anos com Alexandre Negrão, 35, recentemente. A confirmação de que os dois não estão mais juntos foi dada em janeiro.
Enquanto isso, Thiaguinho se separou de Fernanda Souza, 36, em 2019 e, desde então, não assumiu nenhum relacionamento. Os dois ficaram 8 anos juntos.

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