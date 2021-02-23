Marina Ruy Barbosa nega affair com Thiaguinho: "Nem tem contato"

A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Globo/Raquel Cunha

Marina Ruy Barbosa, 25, ironizou os rumores de que estaria "conhecendo melhor" o cantor Thiaguinho, 37. A informação foi desmentida pela atriz nesta segunda-feira (22).

"Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida, não consigo nem acompanhar", reclamou nas redes sociais. "Thiaguinho, respeito e admiração por ti. Mas a gente nem tem contato, né?", completou.

O cantor também se pronunciou negando o "affair". "Gente doida e com tempo! Mas Deus está vendo...", respondeu nas redes sociais. "Te admiro também, Marina! Deus abençoe sua vida."

A informação havia sido divulgada no quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral (Record). Segundo a apresentadora Fabíola Reipert, o cantor estaria sendo visto com frequência no condomínio da atriz no Rio de Janeiro. Além disso, os dois estariam frequentando a mesma academia em São Paulo.

Marina terminou o casamento de três anos com Alexandre Negrão, 35, recentemente. A confirmação de que os dois não estão mais juntos foi dada em janeiro.