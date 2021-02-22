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O retorno

Andressa Urach anuncia sociedade com o concurso Miss Bumbum

Modelo é a nova garota-propaganda do concurso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:45

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:45

Em celebração aos 10 anos do Miss Bumbum, Andressa Urach retorna como estrela de edição especial do concurso
Em celebração aos 10 anos do Miss Bumbum, Andressa Urach retorna como estrela de edição especial do concurso Crédito: Roque Rodrigues | CO Assessoria
A modelo Andressa Urach, 33, vai voltar a ter seu nome associado ao Miss Bumbum. Ela anunciou, por meio de um vídeo no qual veste as roupas sensuais, que agora é garota-propaganda do concurso do qual já foi vice-campeã.
"Estou de volta ao Miss Bumbum Brasil, o maior concurso do Brasil e do mundo. Agora eu sou garota-propaganda e também sócia do concurso. Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos. Acompanhe comigo", disse.
No vídeo, primeiro Andressa aparece com roupas fechadas. Em seguida, pode ser vista com uma roupa sensual com bumbum à mostra. "Ela voltou", comemorou.
A mudança de postura de Andressa Urach vem acontecendo desde que ela anunciou que não gostaria mais de ser pastora. Em outubro de 2020, Andressa compartilhou sua decepção com a Igreja Universal da qual fazia parte desde que 2014 e pretendia ser pastora. A ex-modelo fez um longo desabafo a respeito do assunto em suas redes sociais em que disse ter se sentido usada e até ter pedido a devolução dos dízimos que doou ao longo dos anos.
A modelo oficializou os votos de compromisso com Thiago Lopes em dezembro em uma pousada de luxo na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina. Com uma cerimônia reservada, para amigos e familiares, Urach compartilhou os bastidores nas redes sociais.
Em janeiro, a modelo resolveu radicalizar no visual. Porém, a mudança chamou a atenção das pessoas. Algumas delas a criticaram. Andressa clareou os cabelos e parece ter reforçado o bronzeado. Alguns seguidores disseram que ela estava parecida com a época em que entrou em A Fazenda (Record), em 2013, e que não parecia mais ser uma pessoa evangélica.
Depois de renovar as próteses de silicone, Andressa expôs a repaginada que deu em um desenho enorme que tem entre o bumbum e a coxa. "Retocando a minha tatuagem da perna. Primeira etapa concluída. Eu amei", compartilhou, com fotos de todo o processo. A influenciadora mandou um recado ainda àqueles que pensam em criticar suas atitudes. "Pecado é julgar e machucar as pessoas com as palavras", escreveu.

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