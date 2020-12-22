Andressa Urach se casa com empresário: 'Louca para lua de mel'

Andressa Urach e o empresário Thiago Lopes se casaram nesta segunda (21) em uma pousada de Praia Grande, em Santa Catarina. A cerimônia, que estava marcada para a última semana, teve que ser adiada por condições climáticas.
Sem convidados, a modelo e ex-integrante da Igreja Universal contou apenas com equipes de maquiagem, cabelo e filmagem. Um mês antes da cerimônia, Andressa já havia explicado: "No dia do casamento estarão apenas convidados muito íntimos. Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de casamento com convidados para evitar aglomerações de pessoas em respeito a quem está com Covid-19 e aos familiares que perderam seus entes queridos por causa do vírus".
Horas antes de dizer sim no altar, Andressa postou uma foto com o eleito no Instagram e escreveu: "Louca para a lua de mel". Eles vão viajar para a República Dominicana.