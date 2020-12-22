Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apaixonada!

Ex de Arthur Aguiar, Mayra Cardi diz que vai casar de novo: 'Em breve'

Coach e ex-BBB não deu detalhes do novo noivo, mas disse que próximo casamento será o mais especial e alertou que anunciará novidades em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 09:49

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 09:49

A modelo Mayra Cardi
A modelo Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi
Mayra Cardi anunciou que vai se casar novamente. A ex-BBB que recentemente se separou de Arthur Aguiar comentou sobre os planos do novo relacionamento pelos stories do Instagram. 
"Eu vou casar, em breve conto para vocês", disse ela, que não revelou a identidade do amado. 
A mãe de Sophia, de 2 anos de idade, ainda lembrou dos episódios em que pediu a mão de seus ex-maridos, Greto Guariz e o pai de sua filha. "Eu amo fazer surpresa. Fiz dois casamentos surpresas. Óbvio que os maridos, que eram namorados na época, queriam muito casar", falou. 

Veja Também

Capixaba que fez bariátrica aos 16 anos vira musa saudável do Instagram

Anitta gera climão com Pabllo e Luísa Sonza: "Me coloco no meu lugar"

Campeã do "BBB 19", Paula Sperling sofre sequelas da Covid-19

A coach ainda deu mais detalhes, mantendo o ar de mistério, e disse: "Eu estava lembrando disso porque vou casar. Em breve contarei mais sobre meu casamento. Eu amo casar, mas esse vai ser o melhor de todos. Se Deus quiser vai ser o melhor casamento da história".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mayra Cardi exibe corpão e entrega segredo para emagrecer: "Chifre"

Mayra Cardi diz que se arrepende de expor traições de Arthur Aguiar

Pugliesi, Mayra Cardi e Gracyanne Barbosa são nomes cotados para o BBB 21

Fotos: Mayra Cardi surge nua e exibe corpão: "Faltando o marido"

Mayra Cardi dá apartamento a funcionário e emociona a web; assista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados