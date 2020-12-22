Ex de Arthur Aguiar, Mayra Cardi diz que vai casar de novo: 'Em breve'

Mayra Cardi anunciou que vai se casar novamente. A ex-BBB que recentemente se separou de Arthur Aguiar comentou sobre os planos do novo relacionamento pelos stories do Instagram.
"Eu vou casar, em breve conto para vocês", disse ela, que não revelou a identidade do amado.
A mãe de Sophia, de 2 anos de idade, ainda lembrou dos episódios em que pediu a mão de seus ex-maridos, Greto Guariz e o pai de sua filha. "Eu amo fazer surpresa. Fiz dois casamentos surpresas. Óbvio que os maridos, que eram namorados na época, queriam muito casar", falou.
A coach ainda deu mais detalhes, mantendo o ar de mistério, e disse: "Eu estava lembrando disso porque vou casar. Em breve contarei mais sobre meu casamento. Eu amo casar, mas esse vai ser o melhor de todos. Se Deus quiser vai ser o melhor casamento da história".