Ex de Arthur Aguiar, Mayra Cardi diz que vai casar de novo: 'Em breve'

A modelo Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi

"Eu vou casar, em breve conto para vocês", disse ela, que não revelou a identidade do amado.

A mãe de Sophia, de 2 anos de idade, ainda lembrou dos episódios em que pediu a mão de seus ex-maridos, Greto Guariz e o pai de sua filha. "Eu amo fazer surpresa. Fiz dois casamentos surpresas. Óbvio que os maridos, que eram namorados na época, queriam muito casar", falou.