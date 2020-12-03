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Mayra Cardi exibe corpão e entrega segredo para emagrecer: 'Chifre'

Desde que se separou de Arthur Aguiar, Mayra Cardi emagreceu consideravelmente e disse que traições e decepção amorosa foram motivo

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 09:50
A influenciadora Mayra Cardi
A influenciadora Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi
Mayra Cardi surgiu no Instagram nesta quarta (2) para mostrar o quanto emagreceu recentemente. A empresária mostrou que o short que estava usando ficou folgado e ela entregou, nas gravações dos stories, que decepção amorosa a fez perder peso. 
"Para você, minha amiga, que quer emagrecer super rápido e me pergunta de hora em hora como se faz para emagrecer da maneira mais rápida e mais barata possível, eu tenho uma dica para lhe dar. Dica super saudável da Mayra Cardi: 'Chifre", disse, nas filmagens. 

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Na época em que se separou de Arthur Aguiar, Mayra se viu no meio de polêmicas que levantaram mais de uma dezena de supostas traições que o ator teria cometido. 

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