Mayra Cardi exibe corpão e entrega segredo para emagrecer: 'Chifre'

Mayra Cardi surgiu no Instagram nesta quarta (2) para mostrar o quanto emagreceu recentemente. A empresária mostrou que o short que estava usando ficou folgado e ela entregou, nas gravações dos stories, que decepção amorosa a fez perder peso.
"Para você, minha amiga, que quer emagrecer super rápido e me pergunta de hora em hora como se faz para emagrecer da maneira mais rápida e mais barata possível, eu tenho uma dica para lhe dar. Dica super saudável da Mayra Cardi: 'Chifre", disse, nas filmagens.
Na época em que se separou de Arthur Aguiar, Mayra se viu no meio de polêmicas que levantaram mais de uma dezena de supostas traições que o ator teria cometido.