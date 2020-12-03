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Aos 87 anos, Nicette Bruno está sedada na UTI com quadro grave

A atriz está sendo tratada de uma pneumonia causada pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 09:21

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 09:21

A atriz Nicette Bruno
A atriz Nicette Bruno Crédito: Gshow/Fabiano Battaglin
Nicette Bruno, 87, continua internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio. De acordo com boletim médico divulgado pela instituição nesta quarta-feira (2), o quadro dela é considerado grave.
A atriz está sendo tratada de uma pneumonia causada pela Covid-19. "Ela está sedada, intubada e respirando através de um ventilador mecânico", dizem os médicos. "Ela segue sob cuidados intensivos e acompanhada por equipe médica assistente, além de equipe multidisciplinar do hospital."
Na terça-feira (1º), a filha dela e também atriz Beth Goulart, 59, afirmou que Nicette havia apresentado uma leve piora no estado de saúde. A veterana de dramaturgia recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 e está internada em um hospital particular no Rio desde domingo (29).
Por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, Goulart pediu que amigos, familiares e fãs façam uma corrente de oração para a recuperação da mãe. Esperançosa e com sorriso no gosto, a atriz ainda diz que sua mãe não está sentindo dor.
Nos comentários, colegas de televisão expressaram apoio através de mensagens e comentários no perfil de Goulart. O ator Ary Fontoura afirmou: "Ela vai superar minha querida". Uma lista extensa de artistas também comentaram, entre elas; Leona Cavalli, Leda Negla e Duda Negla, Paloma Bernardi, Kika Kalache
Nany People, Viviane Araujo, Carla Diaz, Juliana Paiva, Dudu Azevedo, entre outros.

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Nicette é filha da atriz Eleonor Bruno e começou na carreira artística muito cedo, sendo contratada aos 14 anos como profissional de teatro pela Companhia Dulcina-Odilon. Sua estreia oficial nos palcos aconteceu em 1947 na peça "A Filha de Iório".
A atuação da atriz na TV é repleta de personagens marcantes, como a Dona Benta, do "Sítio do Pica-Pau Amarelo", a Juju, de "Sete Pecados e a Ester de "Órfãos da Terra". Seu último trabalho na telinha foi em "Éramos Seis", como Madre Joana, uma participação em homenagem a ela, que protagonizou a trama na versão que foi ao ar 1977 pela extinta Tupi.

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