Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Fátima Bernardes revela que está com câncer de útero

Jornalista revelou em seu Instagram que doença está em estágio inicial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 21:01

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 21:01

Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Crédito: Divulgação
 Fátima Bernardes revelou na noite desta quarta-feira (2) que está com câncer de útero. Em uma postagem no Instagram, a apresentadora revelou que descobriu a doença, que está em estágio inicial, durante exames de rotina.
"Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham.", disse.
Durante o afastamento da telinha, a apresentadora vai passar o tempo com a família: "Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros", completou
Famosos deixaram recados de apoio à apresentadora na postagem: "Fatima querida, estamos juntos aqui em uma rede potente de amizade, força, amor e pensamentos positivos para que você logo logo supere essa fase e se recupe o mais rapido possível. Conte com a gente. Te amamos muito", escreveu o Dr. Jairo Bauer, que já dividiu o palco do "Encontro com Fátima".
"Tá tudo certo amada!!! Nada vai acontecer! Opera, tira da frente, descansa, recupera e volta logo pra alegrar nossas manhãs com nossos encontros! Bjinho! Saúde saúde e saúde", escreveu o humorista Paulo Gustavo.
O namorado de Fátima, Túlio Gadêlha, publicou recado carinhoso para ela. "Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor", escreveu.

Veja Também

Marido de Ana Hickmann revela luta contra câncer: "Tumor em metástase"

Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga atualiza luta contra câncer: "Tudo bem"

Covas seguirá tratando câncer sem previsão de término

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show
Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica
Imagem de destaque
Menopausa: 6 plantas que contribuem para o bem-estar feminino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados