Fátima Bernardes revela que está com câncer de útero

Fátima Bernardes Crédito: Divulgação

Fátima Bernardes revelou na noite desta quarta-feira (2) que está com câncer de útero. Em uma postagem no Instagram, a apresentadora revelou que descobriu a doença, que está em estágio inicial, durante exames de rotina.

"Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham.", disse.

Durante o afastamento da telinha, a apresentadora vai passar o tempo com a família: "Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros", completou



Famosos deixaram recados de apoio à apresentadora na postagem: "Fatima querida, estamos juntos aqui em uma rede potente de amizade, força, amor e pensamentos positivos para que você logo logo supere essa fase e se recupe o mais rapido possível. Conte com a gente. Te amamos muito", escreveu o Dr. Jairo Bauer, que já dividiu o palco do "Encontro com Fátima".



"Tá tudo certo amada!!! Nada vai acontecer! Opera, tira da frente, descansa, recupera e volta logo pra alegrar nossas manhãs com nossos encontros! Bjinho! Saúde saúde e saúde", escreveu o humorista Paulo Gustavo.

