Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga atualiza luta contra câncer: 'Tudo bem'

"Pessoal, está tudo bem. Fiz a quimio ontem, não sei se vocês viram meus stories. Graças a Deus, fiz os exames e está tudo maravilha e vamos lá, seguir em frente", disse, nos stories do Instagram.

E continuou: "Eu faço mais uma (sessão) semana que vem e aí eu vou fazer um exame de imagem, que dá uma definida do que eu vou ter que fazer daí para frente. Superbeijo para todo mundo".