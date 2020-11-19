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Tratamento correndo bem

Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga atualiza luta contra câncer: 'Tudo bem'

Produtor musical de 51 anos descobriu tumores do peritônio em setembro deste ano depois de vencer duas batalhas contra a doença no pâncreas em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 09:39

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 09:39

O produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos
O produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram
O produtor musical Dudu Braga, de 51 anos, atualizou seu estado de saúde para os seguidores do Instagram nesta quarta (18). O filho de Roberto Carlos foi diagnosticado com três tumores no peritônio em setembro. Isso depois de já ter vencido duas outras batalhas contra a doença, que se manifestou no pâncreas, em 2019. 
"Pessoal, está tudo bem. Fiz a quimio ontem, não sei se vocês viram meus stories. Graças a Deus, fiz os exames e está tudo maravilha e vamos lá, seguir em frente", disse, nos stories do Instagram. 

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E continuou: "Eu faço mais uma (sessão) semana que vem e aí eu vou fazer um exame de imagem, que dá uma definida do que eu vou ter que fazer daí para frente. Superbeijo para todo mundo". 

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