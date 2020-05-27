Filho diz que Roberto Carlos tem que procurar novo amor: 'Chegando a hora'

Dudu Braga, radialista e filho de Roberto Carlos, deu entrevista para a jornalista Lisa Gomes no YouTube e falou sobre a vida amorosa do cantor capixaba.
Segundo ele, Roberto Carlos, que está com 79 anos de idade, estaria aberto a um novo amor. O último casamento que o artista assumiu publicamente foi com Maria Rita, que morreu em 1999. De lá para cá, o filho confessou que o pai teve alguns casos, mas não se consolidou em nenhum deles.
"Ele é um homem no tempo dele. É claro que já passaram algumas pessoas pela vida dele, disso não tenho dúvida nenhuma", disse Dudu, que completou: "Outra Maria Rita ele não vai encontrar e se ele procurar isso, ele não vai encontrar, ele tem que procurar um novo amor, mas acho que está chegando a hora".
No ano passado, Dudu encerrou seu último ciclo de quimioterapia em sua luta contra o câncer. Ele anunciou o fim do tratamento, na ocasião, pelas redes sociais.