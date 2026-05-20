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Seleção feminina

EUA não quis trocar dia, diz Arthur Elias sobre jogos simultâneos com seleção masculina

Time de Arthur Elias entrará em campo no dia 6 de junho, enquanto a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem um confronto às 19h

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 14:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2026 às 14:58
Seleção Brasileira Feminina
Seleção Brasileira Feminina Lívia Villas Boas / CBF

O técnico Arthur Elias, da seleção brasileira feminina, afirmou que os EUA não quiseram trocar a data do primeiro amistoso, que acontecerá no mesmo dia do jogo da seleção brasileira masculina contra o Egito, também amistoso.


"Eu entendo, a escolha deles é a melhor para a nossa seleção [masculina], e a federação americana não aceitou a troca de horário nem de dia. Não tivemos muito o que fazer. [...] Pode ter certeza que o público que comparecer nesse dia na Neo Química Arena vai ver uma grnde partida de futebol e uma seleção com muita vontade e orgulho de vestir essa camisa para vencer essa equipe tão forte, como é os EUA. Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina"

Arthur Elias. técnico da Seleção Brasileira Feminina
Arthur Elias. técnico da Seleção Brasileira Feminina Agif/Folhapress

O que aconteceu?

O time de Arthur Elias entrará em campo no dia 6 de junho, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos, na Neo Química Arena. O jogo faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.


Já a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem um confronto no mesmo dia, contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleveland, nos EUA. Será o último compromisso da seleção masculina antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13. A seleção feminina reencontrará as norte-americanas no dia 9 de junho, no Castelão, em Fortaleza. O jogo será às 21h30 (de Brasília).


O compromisso seguinte da seleção masculina será a estreia na Copa do Mundo 2026. O duelo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra Marrocos. O Brasil está no Grupo C, que ainda conta com Escócia e Haiti. 

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