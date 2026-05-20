EUA não quis trocar dia, diz Arthur Elias sobre jogos simultâneos com seleção masculina

O time de Arthur Elias entrará em campo no dia 6 de junho, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos, na Neo Química Arena. O jogo faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.





Já a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem um confronto no mesmo dia, contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleveland, nos EUA. Será o último compromisso da seleção masculina antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13. A seleção feminina reencontrará as norte-americanas no dia 9 de junho, no Castelão, em Fortaleza. O jogo será às 21h30 (de Brasília).





O compromisso seguinte da seleção masculina será a estreia na Copa do Mundo 2026. O duelo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra Marrocos. O Brasil está no Grupo C, que ainda conta com Escócia e Haiti.