Ator de 'Flor do Caribe', da Globo, é encontrado morto

Morreu na última quarta (18) o ator Jonas Mello, aos 83 anos de idade. O artista foi encontrado morto sem vida em seu apartamento em Santana, zona Norte do São Paulo.
Segundo informações do G1, a informação foi confirmada pela TV Globo pela irmã do ator, Josefina Rodrigues de Mello.
De acordo com ela, Jonas passou mal e ligou para um primo. Quando o familiar chegou ao local, ele já estava morto. No entanto, a causa da morte não foi confirmada. O corpo será velado a partir das 14h desta quinta (19) no Cemitério Memorial de Santos, no litoral paulista. O sepultamento está previsto para acontecer às 18h.