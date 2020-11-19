'A Fazenda 12': Jojo passa mal e bate o sino para pedir médico

"A Fazenda 12": Jojo Todynho surge irada e tem ataque de fúria com peões Crédito: Record TV/Reprodução

A cantora Jojo passou mal na manhã desta quarta-feira (18) e teve de bater o sino para chamar ajuda médica na sede de A Fazenda 12 (Record).

A câmera da plataforma PlayPlus, que mostra 24 horas do confinamento, não mostrou o momento completo para fazer suspense para a edição ao vivo desta noite, porém, foi possível perceber quando ela dizia passar mal para Tays.

De acordo com o UOL, ela sentiu palpitações depois de ingerir o café da sede. Tempos depois, outros peões se preocuparam com ela. Um deles foi Lipe. "A Jojo está passando mal, até chamei o Mateus", disse ele para Jakelyne, a fazendeira da semana.

Após ser atendida, Jojo voltou a fazer algumas atividades na parte externa da casa dando a entender que já estaria melhor.