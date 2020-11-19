Alessandra Scatena diz que namorou Gugu quando ela tinha 15 anos

A apresentadora Alessandra Scatena Crédito: Reprodução/Instagram @alessandrascatenaoficial

Ex-assistente de palco de Gugu Liberato , morto há um ano após uma queda em sua casa, nos Estados Unidos, Alessandra Scatena, 45, revelou que teve um caso amoroso com ele quando tinha apenas 15 anos.

Em entrevista ao Luciana By Night (RedeTV!), contou que o relacionamento durou nove meses. Na época, Gugu tinha 16 anos a mais do que ela. De acordo com Scatena, ele era muito carinhoso e dava muitos conselhos.

"Ele era uma pessoa sincera e honesta. Sempre que eu perguntava alguma coisa, ele dava a opinião dele. Se precisava, dava um puxão de orelha", disse a ex-modelo que trabalhou durante 12 anos com Liberato.

"Ele era muito querido. O via como uma pessoa muito sábia e inteligente. Eu me apaixonei por televisão por causa dele e do trabalho dele", emendou. Gugu teria pedido permissão ao pai dela para iniciar o namoro.