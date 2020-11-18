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Mc Mirella está na roça; três roceiros disputam Prova do Fazendeiro

Jojo Todynho, Mateus Carrieri e Stéfani Bays ainda podem se salvar da berlinda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 14:35

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 14:35

MC Mirella
MC Mirella Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Mc Mirella é a primeira confirmada na décima roça da 12ª temporada de A Fazenda (Record). Além dela, os participantes Jojo Todynho, Mateus Carrieri e Stéfani Bays disputam nesta quarta-feira (18) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.
A noite começou com Mariano tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido o vencedor da Prova de Fogo. Ele escolheu ficar com o poder da chama verde e entregou o vermelho para Lipe Ribeiro.
Na sequência, a fazendeiro Jakelyne Oliveira indicou Mirella para a roça. A modelo justificou dizendo que, entre as pessoas que já votaram nela, a cantora é com quem ela tem menos afinidade. Mirella afirmou que já esperava o voto.
Depois, começou a votação. Nesse momento, não podiam ser votados os peões que estavam na baia: Biel, Lidi Lisboa, Raissa Barbosa e Stéfani. Mateus foi o mais votado, sendo apontado por quatro peões para a berlinda.
Por ter sido o indicado pela casa, Mateus tinha o direito de puxar uma pessoa da baia. Ele escolheu Stéfani.
O apresentador Marcos Mion pediu então para Lipe ler em voz alta qual era o poder da chama vermelha. Ele anunciou que tinha de escolher um peão da sede para ser o quarto indicado para a roça. Ele optou por Tays Reis.
Depois, foi a vez de Jakelyne ler o conteúdo de um envelope surpresa. Assim, os participantes souberam que havia um quinto banco escondido, ou seja, que haveria mais uma pessoa perigando ir para a roça.

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Mion avisou que o quinto indicado seria escolhido pelo jogo de "resta um", que seria começado por Tays. Ela salvou Biel, que salvou Mariano, que salvou Lipe, que salvou Lidi, que salvou Raissa. Desse modo, Jojo acabou sendo a escolhida para ocupar o quinto banco.
Por fim, Mariano revelou qual era o poder da chama verde. Ele poderia salvar um dos participantes, exceto a indicada pela fazendeira, e também deveria vetar da Prova dos Fazendeiros um dos indicados. Ele livrou Tays da roça e escolheu mandar Mirella direto para a berlinda.
CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM:
Mateus Carrieri votou em Lipe Ribeiro
Stéfani Bays votou em Mateus Carrieri
Mariano votou em Jojo Todynho
Raissa Barbosa votou em Tays Reis
Tays Reis votou em Jojo Todynho
Lipe Ribeiro votou em Mateus Carrieri
Mc Mirella votou em Mateus Carrieri
Jojo Todynho votou em Tays Reis
Lidi Lisboa votou em Mateus Carrieri
Biel votou em Jojo Todynho

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