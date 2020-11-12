'A Fazenda 12': helicóptero sobrevoa sede e peões são confinados

"A Fazenda 12": peões ficam no quarto Crédito: Record TV/Reprodução

A Record passou por mais um susto na tarde desta quarta-feira (11) depois que um helicóptero resolveu sobrevoar a sede de A Fazenda 12 em Itapecerica da Serra. Os peões, por medidas de segurança, tiveram de entrar às pressas para a casa.

Segundo a emissora, "a produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda".

Segundo ela, ninguém conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Também não houve nenhum tipo de comunicação com os peões.

Essa é a terceira vez que algo do tipo assusta os participantes e o canal. Primeiro, um carro de som mandou um recado para a Mc Mirella ficar longe de Biel. Após esse evento, a moda parece ter pegado entre os fãs de A Fazenda 12. No dia 4 de novembro, um novo veículo equipado com caixas de som tentou mandar uma mensagem para um dos participantes, no caso o cantor Biel, mas foi interceptado por seguranças.

Em vídeo publicado nas redes sociais, os funcionários da empresa contratada relataram o plano. "Salve família, o pau vai quebrar hoje de novo", dizia um deles. "Já já estamos chegando na Fazenda, hoje é recado para o Biel."

Isso também havia acontecido em 2019, na edição 11, quando os competidores ouviram mensagens vindas de fora da sede, o que provocou na época protesto de internautas nas redes sociais.