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'A Fazenda 12': helicóptero sobrevoa sede e peões são confinados

Isso também havia acontecido em 2019, na edição 11, quando os competidores ouviram mensagens vindas de fora da sede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 08:58

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 08:58

"A Fazenda 12": peões ficam no quarto Crédito: Record TV/Reprodução
A Record passou por mais um susto na tarde desta quarta-feira (11) depois que um helicóptero resolveu sobrevoar a sede de A Fazenda 12 em Itapecerica da Serra. Os peões, por medidas de segurança, tiveram de entrar às pressas para a casa.
Segundo a emissora, "a produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda".
Segundo ela, ninguém conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Também não houve nenhum tipo de comunicação com os peões.
Essa é a terceira vez que algo do tipo assusta os participantes e o canal. Primeiro, um carro de som mandou um recado para a Mc Mirella ficar longe de Biel. Após esse evento, a moda parece ter pegado entre os fãs de A Fazenda 12. No dia 4 de novembro, um novo veículo equipado com caixas de som tentou mandar uma mensagem para um dos participantes, no caso o cantor Biel, mas foi interceptado por seguranças.
Em vídeo publicado nas redes sociais, os funcionários da empresa contratada relataram o plano. "Salve família, o pau vai quebrar hoje de novo", dizia um deles. "Já já estamos chegando na Fazenda, hoje é recado para o Biel."

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Isso também havia acontecido em 2019, na edição 11, quando os competidores ouviram mensagens vindas de fora da sede, o que provocou na época protesto de internautas nas redes sociais.
Segundo os fãs do programa, as mensagens direcionadas a alguns dos participantes poderiam interferir no andamento do jogo, que pressupõe isolamento total. As mensagens teriam vindo de um carro de som que estaria circulando nos arredores do local onde é gravado o programa.

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