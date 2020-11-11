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Lucas Selfie está na roça em A Fazenda 12; três mulheres disputam Prova do Fazendeiro

Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho e Raissa Barbosa ainda podem se salvar da berlinda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 14:41

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:41

Lucas Maciel, o Lucas Selfie, é participante de A Fazenda 12
Lucas Maciel, o Lucas Selfie, é participante de A Fazenda 12 Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Lucas Selfie é o primeiro confirmado na nona roça da 12ª temporada de A Fazenda (Record). Além dela, as participantes Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho e Raissa Barbosa disputam nesta quarta-feira (11) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.
A noite começou com Mc Mirella tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido a vencedora da Prova de Fogo. Ela escolheu ficar com o poder da chama verde e entregou o vermelho para Lucas.
Na sequência, o fazendeiro Biel indicou Jojo para a roça. Ele justificou dizendo que a participante tem um "ódio gratuito" por ele. A cantora disse que já esperava o voto.
Depois, começou a votação. Nesse momento, não podiam ser votados os peões que estavam na baia: Lipe Ribeiro, Lucas, Mariano e Stéfani Bays. Mateus Carrieri foi o mais votado, sendo apontado por cinco peões para a berlinda.
Por ter sido a indicada pela casa, Mateus tinha o direito de puxar uma pessoa da baia. Ele escolheu Lucas.
O apresentador Marcos Mion pediu então para Lucas ler em voz alta qual era o poder da chama vermelha. Ele anunciou que tinha de escolher um peão para ganhar R$ 10 mil e outro para ser o quarto indicado para a roça. Lidi Lisboa ganhou o prêmio em dinheiro e Jakelyne foi indicada para a roça.

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Depois, Biel descobriu qual era o poder especial que ganhou em uma prova patrocinada pela AliExpress. Ele tinha que mudar o segundo ou o terceiro indicados para a roça por qualquer outro participante. Ele decidiu trocar Mateus por Raissa.
Jakelyne, por ser a quarta roceira, teve o direito de escolher quem não faria a Prova do Fazendeiro. Ela decidiu que Lucas iria direto para a berlinda.
Por fim, Mirella leu o poder da chama verde. Ela tinha que decidir se queria ganhar R$ 20 mil, deixando a casa sem água encanada por 48 horas. E assim o fez.

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM:

  • Lipe Ribeiro votou em Mateus Carrieri
  • Mariano votou em Mc Mirella
  • Lidi Lisboa votou em Mateus Carrieri
  • Jojo Todynho votou em Jakelyne Oliveira
  • Raissa Barbosa votou em Mateus Carrieri
  • Lucas Maciel votou em Jakelyne Oliveira
  • Tays Reis votou em Raissa Barbosa
  • Jakelyne Oliveira votou em Mateus Carrieri
  • Stéfani Bays votou em Mateus Carrieri
  • Mateus Carrieri votou em Raissa Barbosa
  • Mc Mirella votou em Tays Reis

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