A Fazenda 12: Mirella vence prova de fogo e assume o poder da chama

MC Mirella Crédito: Instagram/realityafazenda_12

Em atividade realizada na tarde deste domingo (8) no reality A Fazenda 12 (Record), Mc Mirella sagrou-se nova guardiã do lampião. A funkeira derrotou Lipe Ribeiro e Stéfani Bays na prova de fogo.

Com a vitória da cantora, Stéfani foi mandada para a baia pela segunda semana seguida. Na baia, portanto, juntam-se Lucas Selfie e Mariano aos derrotados.

No sorteio, os participantes foram ao aos ninhos da sala de estar. Quem tirasse a bolinha vermelha iniciaria uma rodada à moda resta um.

Lucas Selfie foi sorteado e ganhou o poder de vetar alguém da atividade. Ele apontou Mariano, que iniciou a rodada de eliminações. Lipe, Stéfani e Mirella foram os últimos três que sobraram na dinâmica, e consequentemente enviados para fazer a prova.

Dividida em três etapas, o objetivo da disputa individual era cumprir todo o circuito no menor tempo possível. Os peões precisavam pescar chaves, abrir cinco cadeados e se equilibrar em uma prancha na etapa final. Lipe puxou Selfie para a baia; e Stéfani indicou Mariano.

A formação da próxima roça será na terça-feira (10).