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Reality show

A Fazenda 12: Mirella vence prova de fogo e assume o poder da chama

Cantora venceu Lipe e Stéfani em atividade que influenciará formação de roça

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 14:38
MC Mirella
MC Mirella Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Em atividade realizada na tarde deste domingo (8) no reality A Fazenda 12 (Record), Mc Mirella sagrou-se nova guardiã do lampião. A funkeira derrotou Lipe Ribeiro e Stéfani Bays na prova de fogo.
Com a vitória da cantora, Stéfani foi mandada para a baia pela segunda semana seguida. Na baia, portanto, juntam-se Lucas Selfie e Mariano aos derrotados.
No sorteio, os participantes foram ao aos ninhos da sala de estar. Quem tirasse a bolinha vermelha iniciaria uma rodada à moda resta um.
Lucas Selfie foi sorteado e ganhou o poder de vetar alguém da atividade. Ele apontou Mariano, que iniciou a rodada de eliminações. Lipe, Stéfani e Mirella foram os últimos três que sobraram na dinâmica, e consequentemente enviados para fazer a prova.

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Dividida em três etapas, o objetivo da disputa individual era cumprir todo o circuito no menor tempo possível. Os peões precisavam pescar chaves, abrir cinco cadeados e se equilibrar em uma prancha na etapa final. Lipe puxou Selfie para a baia; e Stéfani indicou Mariano.
A formação da próxima roça será na terça-feira (10).

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