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'A Fazenda 12': Mion imita Faustão na eliminação de Juliano: 'Errou'

Apresentador do reality da Record decidiu brincar e usou frase que é atribuída ao apresentador dominical da Globo, Fausto Silva, do Domingão do Faustão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 10:07

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 10:07

O apresentador Marcos Mion em cenário de A Fazenda 12
O apresentador Marcos Mion em cenário de A Fazenda 12 Crédito: Record TV/Reprodução
Marcos Mion, definitivamente, não deixa passar uma oportunidade de surpreender. Na noite desta quinta (5), de eliminação em A Fazenda 12, o apresentador começou a mensagem de despedida de Juliano Ceglia, o eliminado da semana, falando de personagens geek, como Thanos, de Vingadores, e chegou até a imitar Chewbacca, personagem de Guerra nas Estrelas. 
Depois das performances, no entanto, ele decidiu ousar ao mencionar um dos maiores apresentadores da Rede Globo, o Faustão
"Hoje, eu escolhi uma palavra muito forte pra vocês. Ela vem de um homem, um homem que se confunde entre personagens da literatura alemã do século 18 e crianças caindo do balanço na hora do almoço. Em um dia de domingo, no alto da sua sabedoria, ele resumiu todo o discurso que eu falei em uma única palavra. Ele olhou pra câmera, arregalou os olhos e disse: 'Errou", falou, se referindo ao apresentador dominical do Domingão do Faustão. 

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"Esse homem é Fausto, o Silva", reafirmou. 

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