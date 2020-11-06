'A Fazenda 12': Mion imita Faustão na eliminação de Juliano: 'Errou'

Marcos Mion, definitivamente, não deixa passar uma oportunidade de surpreender. Na noite desta quinta (5), de eliminação em A Fazenda 12, o apresentador começou a mensagem de despedida de Juliano Ceglia, o eliminado da semana, falando de personagens geek, como Thanos, de Vingadores, e chegou até a imitar Chewbacca, personagem de Guerra nas Estrelas.
Depois das performances, no entanto, ele decidiu ousar ao mencionar um dos maiores apresentadores da Rede Globo, o Faustão.
"Hoje, eu escolhi uma palavra muito forte pra vocês. Ela vem de um homem, um homem que se confunde entre personagens da literatura alemã do século 18 e crianças caindo do balanço na hora do almoço. Em um dia de domingo, no alto da sua sabedoria, ele resumiu todo o discurso que eu falei em uma única palavra. Ele olhou pra câmera, arregalou os olhos e disse: 'Errou", falou, se referindo ao apresentador dominical do Domingão do Faustão.
"Esse homem é Fausto, o Silva", reafirmou.