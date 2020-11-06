'A Fazenda 12': Mion imita Faustão na eliminação de Juliano: 'Errou'

"Hoje, eu escolhi uma palavra muito forte pra vocês. Ela vem de um homem, um homem que se confunde entre personagens da literatura alemã do século 18 e crianças caindo do balanço na hora do almoço. Em um dia de domingo, no alto da sua sabedoria, ele resumiu todo o discurso que eu falei em uma única palavra. Ele olhou pra câmera, arregalou os olhos e disse: 'Errou", falou, se referindo ao apresentador dominical do Domingão do Faustão.