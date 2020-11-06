Morre pai de Léo Santana aos 68 anos em Salvador

Lourival Cupertino de Santana, o pai de Léo Santana, morreu na noite desta quinta (5), aos 68 anos, vítima de um infarto fulminante, em Salvador, Bahia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor à Quem.
De acordo com a publicação, Lourival estava em casa e morreu por volta das 23h. Casado, ele deixa esposa, três filhos e um neto.
Segundo a Quem, a assessoria de Léo também informou que o sepultamento de Lourival será nesta sexta (6) apenas para a família. Não foram divulgados local e informações sobre o enterro.