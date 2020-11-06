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Infarto fulminante

Morre pai de Léo Santana aos 68 anos em Salvador

Assessoria de imprensa do cantor confirmou morte, na noite desta quinta (5), à Quem.  Lourival Cupertino de Santana foi vítima de infarto fulminante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 09:54

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 09:54

O cantor Léo Santana e o pai, Lourival Cupertino de Santana,
O cantor Léo Santana e o pai, Lourival Cupertino de Santana, Crédito: Reprodução/Instagram @leosantana
Lourival Cupertino de Santana, o pai de Léo Santana, morreu na noite desta quinta (5), aos 68 anos, vítima de um infarto fulminante, em Salvador, Bahia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor à Quem. 
De acordo com a publicação, Lourival estava em casa e morreu por volta das 23h. Casado, ele deixa esposa, três filhos e um neto. 

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Segundo a Quem, a assessoria de Léo também informou que o sepultamento de Lourival será nesta sexta (6) apenas para a família. Não foram divulgados local e informações sobre o enterro. 

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