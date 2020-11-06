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Irreconhecível! Saulo Pôncio é comparado a Beiçola de 'A Grande Família'

O próprio cantor chegou a brincar com a situação e negou ter se submetido a harmonização facial ou outro procedimento estético no rosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 09:42

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 09:42

Irreconhecível! Saulo Pôncio é comparado a Beiçola de
Irreconhecível! Saulo Pôncio é comparado a Beiçola de "A Grande Família" Crédito: Reprodução/Twitter @FagneerVileela
O cantor Saulo Pôncio deixou os fãs chocados ao exibir o novo visual na internet. Isso porque o jovem surgiu irreconhecível em vídeos recentes e acabou deixando os seguidores para lá de confusos. 
O próprio artista, segundo informações da Contigo, decidiu entrar na brincadeira e se comparou ao personagem Beiçola, de A Grande Família, série da Globo
"Amor, eu tô muito igual ao Beiçola com esse cabelo, brincou ele, em um vídeo publicado na web nesta quinta (5). Eu tô usando uma tiarinha pra dar uma disfarçada, mas eu tô muito igual ao Beiçola com esse cabelo, completou. 

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Nas redes sociais, internautas também levantaram suspeitas sobre uma possível harmonização facial. No entanto, Saulo negou o procedimento estético. Desde que eu existo aqui na Internet, eu nunca fiz nada no meu rosto, tá? É que eu passo por um processo de variação  às vezes fico mais gordinho, às vezes fico mais magrinho, defendeu. 

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