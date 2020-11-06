Irreconhecível! Saulo Pôncio é comparado a Beiçola de 'A Grande Família'

O cantor Saulo Pôncio deixou os fãs chocados ao exibir o novo visual na internet. Isso porque o jovem surgiu irreconhecível em vídeos recentes e acabou deixando os seguidores para lá de confusos.
O próprio artista, segundo informações da Contigo, decidiu entrar na brincadeira e se comparou ao personagem Beiçola, de A Grande Família, série da Globo.
"Amor, eu tô muito igual ao Beiçola com esse cabelo, brincou ele, em um vídeo publicado na web nesta quinta (5). Eu tô usando uma tiarinha pra dar uma disfarçada, mas eu tô muito igual ao Beiçola com esse cabelo, completou.
Nas redes sociais, internautas também levantaram suspeitas sobre uma possível harmonização facial. No entanto, Saulo negou o procedimento estético. Desde que eu existo aqui na Internet, eu nunca fiz nada no meu rosto, tá? É que eu passo por um processo de variação às vezes fico mais gordinho, às vezes fico mais magrinho, defendeu.