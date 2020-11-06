Irreconhecível! Saulo Pôncio é comparado a Beiçola de 'A Grande Família'

"Amor, eu tô muito igual ao Beiçola com esse cabelo, brincou ele, em um vídeo publicado na web nesta quinta (5). Eu tô usando uma tiarinha pra dar uma disfarçada, mas eu tô muito igual ao Beiçola com esse cabelo, completou.

Nas redes sociais, internautas também levantaram suspeitas sobre uma possível harmonização facial. No entanto, Saulo negou o procedimento estético. Desde que eu existo aqui na Internet, eu nunca fiz nada no meu rosto, tá? É que eu passo por um processo de variação  às vezes fico mais gordinho, às vezes fico mais magrinho, defendeu.