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A Fazenda 12: Victória Villarim é eliminada em votação relâmpago após erro da produção

Prova do Fazendeiro foi refeita após produção errar a contagem de ponto. Jake se manteve no posto de líder da semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 08:33

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 08:33

Victória Villarim é a sétima eliminada de A Fazenda 12
Victória Villarim é a sétima eliminada de A Fazenda 12 Crédito: Reprodução/RecordTV
A sétima roça de "A Fazenda 12" deu o que falar e resultou na saída de Victória Villarim. A moça foi a participante que teve a menor quantidade de votos (19,24%) na disputa com Lipe Ribeiro (51%) e Tays Reis (29,76%).
Por conta do erro na contagem de pontos da Prova do Fazendeiro realizada na quarta-feira (28), a atividade para escolher o líder da sede na semana teve que ser reprisada e a votação da Roça aconteceu na mesma noite, com apenas 45 minutos no ar.
A prova consistia em quem fizesse mais pontos. Os participantes tinham que acertar bolas em cestos por meio de um braço metálico, que se movimentava, pegar uma carta que dava ou tirava pontos, e atirar outras bolas em um alvo com pontuações que iam de 50 a 150 pontos.
"Um erro nosso ocasionou uma imprecisão nos resultados", admitiu o apresentador Marcos Mion. "A gente entendeu que apesar da Tays, num primeiro momento, ter sido prejudicada, não poderíamos simplesmente passar o chapéu para ela."

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Com a prova refeita, Jakelyne se manteve na posição de Fazendeira da semana. No campo de eliminação, Marcos Mion se emocionou com a atitude de Lipe, que praticamente desistiu da prova e salvou a amiga.
A votação de quase uma hora registrou 409.332.672 votos, segundo a produção, e manteve o mesmo resultado que acontecia durante o dia quando a primeira edição da sétima roça ainda estava valendo. Na roça suspensa às 15h, a saída de Victória também aconteceria, mas com porcentagens diferentes.
No Instagram da participante, sua equipe agradeceu o apoio dos seguidores: "Nossa menina foi incrível, estamos aqui morrendo de orgulho de sua trajetória... Agora ela vai brilhar aqui fora e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do dia a dia da Victoria e com certeza vão se encantar ainda mais", diz trechos da mensagem.

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