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Reality show

'A Fazenda': Record suspende votação da roça entre Lipe, Tays e Victória

Prova do Fazendeiro teve erro de contagem e foi vencida por Jake

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 17:28
Lipe, Tays e Victória estão na roça de A Fazenda
Lipe, Tays e Victória estão na roça de A Fazenda Crédito: Reprodução/RecordTV
A votação para a Roça de A Fazenda 12, que traria a eliminação de um participante entre Tays Reis, Victória Villarim e Lipe Ribeiro, foi suspensa, anunciou a Record TV no site oficial do programa.

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"Votação suspensa. Mais informações no programa desta quinta-feira, 29", consta na seção para votar na Roça do programa no site R7, sem explicar o porquê da decisão.
Posteriormente, a emissora divulgou comunicado sobre o motivo. Confira a íntegra:
"A Record TV vem a público informar que constatou um equívoco no resultado da Prova do Fazendeiro realizada ontem, dia 28/10. Infelizmente, esta falha comprometeu a formação da Roça e a escolha do Fazendeiro.
Diante disso, decidimos suspender a votação.
No programa de hoje à noite, serão esclarecidos para o público e os peões os detalhes do que aconteceu e como ficará a sequência do reality show.
A produção de A Fazenda 12, o apresentador Marcos Mion e a Record TV pedem desculpas aos telespectadores, a quem acompanha o programa pela internet, por streaming e pelas redes sociais e também a todos que votaram pelo ocorrido."

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MAIS POLÊMICA

Não é a primeira polêmica desta semana. O "poder da chama vermelha" de Biel foi anulado e acabou colocando Tays no lugar de Raissa Barbosa na disputa pela eliminação, já que o cantor teria passado informações que não poderia a Victória durante a votação.
Já a Prova do Fazendeiro disputada na noite de quarta, 28, Marcos Mion anunciou um erro na contagem de pontos durante a competição. A prova foi vencida por Jakelyne.
Além disso, um carro de som passou nas proximidades da sede de A Fazenda, com recado à cantora MC Mirella, uma das participantes. O episódio foi criticado por Marcos Mion.

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