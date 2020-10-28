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Reality show

Marcos Mion reclama de carro de som em 'A fazenda': 'desrespeito'

'Se afaste do Biel e Juliano! Confie apenas na Stéfani!', disse mensagem ouvida por participantes e direcionada a Mirella

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 08:19
Marcos Mion é o apresentador de 'A Fazenda 12'
Marcos Mion é o apresentador de 'A Fazenda 12' Crédito: Instagram/@marcosmion
O apresentador de A Fazenda, Marcos Mion, usou seu Twitter para lamentar o uso de um carro de som por parte de fãs para enviar um recado do 'mundo exterior' à participante Mirella, confinada na sede do reality show.
"Que pena esse carro de som. As pessoas se emocionam com o jogo e não levam em conta o trabalho de meses de centenas de pessoas para fazer um jogo de confinamento com alto teor de entretenimento e desrespeitam isso. É uma pena", escreveu.
Mion fez referência ao momento em que diversos participantes se reuniram próximos à porta da casa de A Fazenda quando ouviram um áudio em volume alto vindo do lado de fora.
"Atenção, Mirella! Se afaste do Biel e Juliano. Confie apenas na Stéfani. Estamos com vocês, 'Sterella' [junção dos nomes Stéfani e Mirella]", disse a mensagem. Em comunicado divulgado em story do Instagram, a equipe de Stéfani Bays negou ter relação com a contratação do carro de som.

Confira a íntegra do comunicado da equipe de Stéfani Bays:

"Todo e qualquer programa de confinamento possue suas regras e especificações em relação ao jogo. Colocando em evidência o acontecido de hoje, e, mais uma vez, visando o jogo da Stéfani, jamais mandaríamos um carro de som ou alguma informação externa (a própria sabe), como foi dito por alguns participantes dentro da casa e replicado aqui fora por algumas pessoas nas redes sociais.
Deixaremos o jogo acontecer da forma como tem que acontecer. E, mais uma vez, agradecemos a imensidão de carinho que estamos recebendo. Isso é mais importante"
O Estadão buscou contato com a assessoria da Record TV sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

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