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Reality show

A Fazenda: Biel vence Prova de Fogo e poderá escolher alguém para ir à roça

Cantor foi o mais veloz em prova que testava agilidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 09:00

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:00

"A Fazenda 12": o peão Biel sorri na casa do reality da Record Crédito: Record TV/Reprodução
O cantor Biel é o mais novo vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 12 (Record). Em disputa contra Jake, Lipe e Mirella, ele foi o mais ágil e conseguiu se sair melhor.
Com isso, terá o poder da chama de mudar o quarto roceiro escolhido pelo jogo Resta Um, na próxima terça-feira (27) e poderá optar por qualquer outra pessoa para colocar no lugar. Em outras palavras: poderá indicar quem ele quiser à berlinda com exceção do fazendeiro Juliano.
Na prova, os participantes tinham de dirigir uma espécie de carrinho movido com uma alavanca. Eles tinham no capacete garrafas de leite. Todos tinham de chegar até um determinado local para despejar o líquido sem deixar cair. Só que havia vários obstáculos pelo percurso. O tempo era de 15 minutos, e Biel foi quem preencheu o recipiente de forma mais eficaz.
Com o resultado, Mirella, Jakelyne e Lipe estão na baia. Após uma conversa entre eles, decidiram chamar Raissa para o celeiro. Um deles será puxado para a roça.

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