A Fazenda: Lidi chama Mirella de 'ardilosa' em briga após cantora tomar punição

Lidi Lisboa e Mirella discutem após punição em "A Fazenda 12" Crédito: Reprodução/Playplus

A Fazenda 12 foi cenário de mais uma grande confusão. Na noite deste domingo (25), Lidi Lisboa e MC Mirella brigaram feio. Aos gritos, a atriz chamou a funkeira de "babaca" e "ardilosa".

Tudo começou após Mirella tomar uma punição que deixou a sede sem água encanada por 48 horas. "Lidi, para de fazer escândalo com tudo nesta casa. Todo o mundo aqui leva punição [..] O que você está rindo, tem alguma palhaça aqui para você estar rindo?", indagou a cantora, enquanto passava maquiagem no rosto.

Depois de causar mais uma punição para sede, Mirella vai falar com Lidi após cobranças da peoa. Será que vai fechar o tempo? ?



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A atriz ficou irritada e levantou o tom de voz: "Menina, eu não vou discutir com você, sua babaca, sua garota mimada. Mirella rebateu, em tom de provocação: "Que mais? Que mais que eu sou?"

"Parabéns, você conseguiu me tirar do sério. Eu nunca vou me consertar com você. Pode votar, pode fazer o que quiser", disse Lidi, aos gritos. "Você é ardilosa, garota", continuou ela, virando as costas para a cantora.

Senhoras e senhores, o feno está pegando fogo! ? Lidi e Mirella discutem depois de punição causada pela cantora



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Na sequência, a atriz disse que não iria discutir com Mirella porque ela não tinha argumentos. "Fica na sua, pelo amor de Deus. Sai, sai, garota." A cantora não gostou e disse: "Garota não, é Mirella para você."

'Então, é Lidiane para você também", rebateu a atriz. A funkeira continuou atrás da atriz para falar sobre o assunto. "Sai de perto de mim, que eu não te suporto desde o dia que eu cheguei aqui", disse Lidi. "Nossa, que falsa, que bom saber disso [...] Ela me xingou de tudo, gente, pode xingar mais, está pouco ainda. Despeje sua raiva, seu ódio que vive aí dentro de você", afirmou Mirella.

O feno continua pegando fogo com a discussão de Lidi e Mirella ?



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Mirella persegue Lidi pela sede e rebate a atriz ?



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