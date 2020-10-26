A Fazenda: Lidi chama Mirella de 'ardilosa' em briga após cantora tomar punição

A Fazenda 12 foi cenário de mais uma grande confusão. Na noite deste domingo (25), Lidi Lisboa e MC Mirella brigaram feio. Aos gritos, a atriz chamou a funkeira de "babaca" e "ardilosa".
Tudo começou após Mirella tomar uma punição que deixou a sede sem água encanada por 48 horas. "Lidi, para de fazer escândalo com tudo nesta casa. Todo o mundo aqui leva punição [..] O que você está rindo, tem alguma palhaça aqui para você estar rindo?", indagou a cantora, enquanto passava maquiagem no rosto.
A atriz ficou irritada e levantou o tom de voz: "Menina, eu não vou discutir com você, sua babaca, sua garota mimada. Mirella rebateu, em tom de provocação: "Que mais? Que mais que eu sou?"
"Parabéns, você conseguiu me tirar do sério. Eu nunca vou me consertar com você. Pode votar, pode fazer o que quiser", disse Lidi, aos gritos. "Você é ardilosa, garota", continuou ela, virando as costas para a cantora.
Na sequência, a atriz disse que não iria discutir com Mirella porque ela não tinha argumentos. "Fica na sua, pelo amor de Deus. Sai, sai, garota." A cantora não gostou e disse: "Garota não, é Mirella para você."
'Então, é Lidiane para você também", rebateu a atriz. A funkeira continuou atrás da atriz para falar sobre o assunto. "Sai de perto de mim, que eu não te suporto desde o dia que eu cheguei aqui", disse Lidi. "Nossa, que falsa, que bom saber disso [...] Ela me xingou de tudo, gente, pode xingar mais, está pouco ainda. Despeje sua raiva, seu ódio que vive aí dentro de você", afirmou Mirella.