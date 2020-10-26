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Televisão

Marcos Mion ironiza acusação de 'manipulação' em 'A Fazenda 12'

'Eu rio sozinho!', escreveu apresentador ao compartilhar teoria de espectador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 09:40

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:40

Marcos Mion é o apresentador de 'A Fazenda 12'
Marcos Mion é o apresentador de 'A Fazenda 12' Crédito: Instagram/@marcosmion
Marcos Mion, apresentador de A Fazenda, da Record, usou seu Twitter no sábado, 24, para ironizar uma acusação de "manipulação" no reality show.
Um seguidor escreveu: "Biel encontrou o papel que o [Rodrigo] Carelli [diretor] deixou com instruções de como ele deve agir durante o programa. Manipulação descarada! Até a câmera mudou quando ele encontrou o papel".
Mion, então, compartilhou a mensagem: "Esse tuíte animou meu dia! Só de imaginar o Carelli se escondendo entre os arbustos, pé ante pé, dando um rolamento atrás do poço até deixar as instruções no local combinado com o Biel eu rio sozinho! Queria muito ver essa cena!"

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