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'A Fazenda': Lucas Selfie urina na porta do banheiro e é punido

Fato aconteceu após a festa da noite de sexta-feira; é a segunda punição do participante por fazer xixi fora do lugar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 09:33

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:33

Lucas Selfie urina em porta na sede de 'A Fazenda 12'
Lucas Selfie urina em porta na sede de 'A Fazenda 12' Crédito: YouTube / @A Fazenda
Lucas Selfie, participante de A Fazenda 12, acordou durante a madrugada deste sábado, 24, e fez xixi em frente à porta do banheiro, o que gerou uma punição de 48 horas sem gás à casa.
Trata-se da mesma porta que foi danificada por Raissa Barbosa durante uma discussão no último dia 16, que dá acesso ao banheiro da sede.
Diversos participantes de outras edição da Fazenda já urinaram fora do local permitido, como Dinei (em duas ocasiões), Marcos Harter, Mara Maravilha e Bifão.
Mais cedo neste ano, o próprio Lucas Selfie sofreu outra punição por fazer xixi no ralo do chuveiro.

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